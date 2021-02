Se hvad der er på spil til Red Bull Flick-finalen!

, og de 16 finalehold har masser at spille om! Udover æren, kan vinderne se frem til billetter til Red Bull AdrenaLAN, AOC monitors, fuldt peripheral-sæt fra Steelseries, to kniv-skins og sidst men ikke mindst en

MAG-serien er kendt for sit super brugervenlige interface og nemme opsætning. Derudover er Codex 5'eren udstyret med et sublimt kølingsystem, den seneste INTEL processor (10th Gen. Intel® Core™ i7-10700) og det nyeste NVIDIA RTX-grafikkort.

MAG-serien er kendt for sit super brugervenlige interface og nemme opsætning. Derudover er Codex 5'eren udstyret med et sublimt kølingsystem, den seneste INTEL processor (10th Gen. Intel® Core™ i7-10700) og det nyeste NVIDIA RTX-grafikkort.

MAG-serien er kendt for sit super brugervenlige interface og nemme opsætning. Derudover er Codex 5'eren udstyret med et sublimt kølingsystem, den seneste INTEL processor (10th Gen. Intel® Core™ i7-10700) og det nyeste NVIDIA RTX-grafikkort.