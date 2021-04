RH skal være dommer i bars-konkurrencen Red Bull Ord mod Ord

RH har gennem sine catchy melodier og fortællinger fra kvarteret samlet en kæmpe lytterskare, der har gjort ham bevidst om den påvirkning, hans musik har på hans lyttere. Derfor er det også vigtigt for RH at skabe musik, der gavner, samt at give især de unge lyttere et positivt forbillede at se op til. Det er især den næste generation af artister, RH havde i tankerne, da han sagde ja til at være dommer i Red Bull Ord mod Ord: