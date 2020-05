Vi har alle fiflet med en Rubiks Cube, på et eller andet tidspunkt i vores liv. Frustrationerne har taget over og fåret de fleste til at give op. Men selvom det kan virke umuligt, er det ganske simpelt at løse de seks sider, når du først har knækket koden. Det kræver kun 7 steps, for at løse det mysterie, der måske har plaget dig siden barndommen.

Sådan løser du en Rubiks Cube: Step 1

Det første step for den komplette løsning, er at danne et hvidt kryds. Dog skal krydset løses som en magurit først; et hvidt kryds, men med et gult felt i midten.

Sådan løser du en Rubiks Cube: Step 2

Har du klaret dig gennem første step, skal du nu udfylde de fire hjørnefelter, der alle skal være hvide, så hele siden bliver hvid. For at løse dette, skal du starte med at vende terningen, så det hvide kryds er i bunden.

Sådan løser du en Rubiks Cube: Step 3

Du skal nu løse hjørnerne på det næste lag på din Rubiks Cube. Det første du skal gøre er, at finde et hjørnefelt i et toplag der ikke er gult.

Sådan løser du en Rubiks Cube: Step 4

Tricket her er at lave et gult kryds i et toplag. Når du først har fået det, opstår der flere forskellige muligheder, som hver især har forskellige måder at begynde på.

Sådan løser du en Rubiks Cube: Step 5

Når du kommer til step 5 er nøglen, at du skal have styr på det gule kryds i midten. Når du har det, sikrer du dig samtidig at de gule hjørner passer.

Sådan løser du en Rubiks Cube: Step 6

Det er tid til at lære hvordan de gule hjørner kan rykkes rundt, så de stadig er i den rigtige position, men ikke nødvendigvis på den rigtige side.

