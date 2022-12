Sådan gik det, da Danmark mødte Sverige til årets varmeste battle

”Okay, okay, danskerne kom med varmen i den her kulde!”

Jeg ved bare, at der sker en massakre heroppe

Danmark stillede med et knivskarpt hold anført af vinderen af Red Bull Ord mod Ord 2022 i Danmark: SilwA.

Han havde samlet et solidt crew, bestående af Edo6k og Mowgli, der gik med ham på scenen, mens danske DJ Kaddi Sawaneh leverede sikre beats bag pulten.

Lyrisk flowrapper står i spidsen - her er det danske hold

”Jeg ved bare, at der sker en massakre heroppe,” sagde han.

”De her svensker’ vinder heller ikk’ i år”

Efter de to indledende runder, var det tid til finalen. Her var reglerne lidt anderledes.

Inden de gik i gang, fik Gabz en del røg fra det danske hold for, at hun både rapper og synger.

Som ved den første runde blev rækkefølgen afgjort med en gang sten-saks-papir mellem de to anførere.

