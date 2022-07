Sådan streamer du Red Bull Cliff Diving World Series live fra Operaen

Der er ingen tvivl om, at du får den absolut største oplevelse, hvis du selv er tilstede, når verdens bedste cliffdivere springe ud fra taget af Operahuset i København på lørdag. Red Bull Cliff Diving World Series kommer nok engang til Danmark - det er du NØDT til at se!

Der er ingen tvivl om, at du får den absolut største oplevelse, hvis du selv er tilstede, når verdens bedste cliffdivere springe ud fra taget af Operahuset i København på lørdag. Red Bull Cliff Diving World Series kommer nok engang til Danmark - det er du NØDT til at se!

Der er ingen tvivl om, at du får den absolut største oplevelse, hvis du selv er tilstede, når verdens bedste cliffdivere springe ud fra taget af Operahuset i København på lørdag. Red Bull Cliff Diving World Series kommer nok engang til Danmark - det er du NØDT til at se!