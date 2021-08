Sådan gik det ned til Red Bull Copenride fredag!

Han havde haft en intens stirrekonkurrence med dannebrogsflaget i tæt på 40 minutter. Og så tog han beslutningen. Amerikanske Nicholi Rogatkin hoppede i liften til den 14 meter høje roll in.

Hele pladsen vendte sig. Skulle der smides et trick på money booteren, var det nu. Vinden skulle bare fortage sig. Det gjorde den ikke. Men Rogatkin var ligeglad. Han droppede i. Og så blev der først stille. Lyden fra navet var tæt på at være det eneste, man kunne høre på Refshaleøen.

