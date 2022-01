Se verdens højeste bygning blive indtaget på en rally-motorcykel

Dakar Rally Learn the story of this incredible annual event, …

har været en spektakulær en af slagsen for den britiske motorcykel-rider

Jeg fik frie tøjler til at finde på forskellige drømmescenarier til steder, hvor jeg kunne køre på min motorcykel.

Til videoen 'Yalla', som betyder 'skynd dig' eller 'kom nu' på arabisk – havde Sunderland fuldstændig frihed til at bevæge sig rundt i Dubai. Han kunne vitterligt køre sin på KTM-450 SX-F motorcross-cykel lige, hvor han ville.

Men da han fik sin cross-maskine op til 160. etage på verdens højeste bygning, den 830-meter høje 'Burj Khalifa', blev han alligevel nødt til at stå af og klatre resten af vejen til toppen.

Du kan lære Sam Sunderland bedre at kende i videoen herunder, og samtidig høre hvordan han hev sejren hjem i Dakar Rally i 2017:

Ideen til 'Yalla'-videoen fik Sunderland allerede i begyndelsen af hans karriere. Han boede også i Dubai på det tidspunkt, og briten havde en tilbagevendende fantasi om at hoppe på sin motorcykel og give den fuld pedal udover de tættrimmede golfbaner.

