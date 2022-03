Verstappen tager sejren i Saudi Arabien efter intens fight med Leclerc

Hvis grandprixet i Saudi Arabien er et retvisende billede på den nye Formel 1-æra, så går vi en spændende sæson i møde!

En uge efter Max Verstappens titelforsvar startede med en skuffelse i ørkenen i Bahrain, rettede den regerende verdensmester hurtigt op på det resultat med en sen sejr i det Saudi Arabiske grandprix. Oracle Red Bull Racing-stjernen er med sejren i Jeddah nu oppe på 21 sejre i karrieren.

Den strategiske kamp mellem Verstappen og Ferraris Charles Leclerc, der havde ulmet hele aftenen på det ultrahurtige Jeddah Corniche Circuit, resulterede i en heftig kamp over de sidste 10 omgange.

Formel 1's nye regelbog for 2022 har til formål at gøre bilerne bedre i stand til at overhale hinanden.

Og i Jeddah var det præcis det resultat, vi fik at se. Verstappen og Leclerc skiftevis overhalte og blev overhalt igennem løbets slutfase. Hollænderen trak dog det længste strå til sidst med fire omgange tilbage og holdt sig foran sin rival resten af løbet. Dermed var 25 livsvigtige point sikret i verdensmesterskabet for Verstappen.

Er dette rivaliseringen vi skal holde øje med i 2022? © Getty Images/Red Bull Content Pool

Det var en vild men fair kamp, ​​hvor rivalerne efter finalen kørte op ved siden af ​​hinanden på den langsomme omgang tilbage til pitten og gav hinanden tommel op i anderkendelse af hinanden. Efter 50 hæsblæsende omgange endte Verstappens med at tage sejren med en margin på kun 0,549 sekunder. Et vidne på at 2022 har potentialet til at blive en en sæson fyldt med drama og tætte afslutninger.

Verstappens holdkammerat Sergio Pérez havde derimod en hård søndag i Jeddah. Den mexicanske kører så rigtigt stærk ud i starten af løbet, hvor han forsvarede sin pole position. Desværre blev han fanget ude på banen af en safety car under den første runde pitstop. Det betød, at han måtte nøjes med en 4. plads.

Ferrari sikrede sig derimod et dobbelt podie for andet løb i træk. Carlos Sainz endte på tredjepladsen, mens Leclerc fortsat fører verdensmesterskabet på 45 point efter hans 2. plads.

Læs herunder hvordan den dramatiske finale udspillede sig.

Max valgte sit øjeblik om omhu

Verstappens hastighed har altid været kendetegnet ved hans kørsel i Formel 1, men denne sejr blev vundet lige så meget på tålmodighed som på tempo.

Fra fjerdepladsen i feltet kørte hollænderen forbi Sainz ind i løbets første sving. Han sprang derefter en plads længere op, da Pérez pittede lige før Williams-køreren Nicholas Latifi styrtede på 16. omgang, hvor den efterfølgende safety car-periode rykkede rundt på rækkefølgen forrest i feltet.

Herefter opstod den tætte kamp mellem Leclerc og Verstappen, hvor begge kørere bevarede deres hårde Pirelli-dæk for at kunne holde sig ude på banen hele vejen til mål.

Det var et virkelig hårdt men godt løb Max Verstappen

Da løbet blev genoptaget på omgang 41, var det 'game on' mellem Leclerc og Verstappen. Leclerc førte, Verstappen gik forbi ham. Leclerc kæmpede sig tilbage i front, Verstappen overhalte igen. Det hele blev først afgjort i det sidste hjørne af den sidste omgang, hvor Verstappen fik sin bremsning ramt helt rigtigt og ikke gav sin rival en snert af en chance for at komme forbi ham frem til målstregen.

Verstappens tålmodighed var med til at sikre ham sejren i Jeddah © Getty Images/Red Bull Content Pool

Efter Verstappen var tilbage i docken efter løbet, var det en lettet verdensmester, der endelig fik startet hans sæson ordentligt.

"Det var et virkelig hårdt men godt løb," sagde han.

"Vi kæmpede hårdt foran, men vi prøvede bare at spille det lange spil. [Ferrari] var virkeligt hurtige i svingene, og vi var hurtige på de lige strækninger. Man kunne se på slutningen, at vi havde lidt mere tempo end dem, så jeg prøvede bare at komme forbi.

"Jeg er virkelig glad for, at vi endelig fik kickstartet sæsonen."

Oracle Red Bull Racing team-chefen, Christian Horner, sammenlignede Saudi Arabien med at være åbningsrunden i en præmiekamp, ​​der ser ud til at buldre videre resten af sæsonen.

"Det var et par spændende sidste omgange, men vi havde bare nok til at bringe sejren hjem," sagde Horner.

"Det var et meget tålmodigt løb af Max. Han sørgede for at dækkene rakte til slutningen af ​​løbet, og efter den sidste safety car gik han virkelig efter det."

"Ferrari har en fantastisk bil, og de har gode kørere... hvis det er det, vi kommer til at se fra dem resten af ​​sæsonen, bliver det episk."

En date down under

Fra en relativt ny F1-bane til en gammelt F1-kending, som ikke har været på programmet i et stykke tid. Australien (10. april) er næste stop på løbskalenderen, hvor Albert Park-banen venter kørerne, som sidst var i brug i 2019.

Banen er blevet omlagt for første gang, siden den kom på kalenderen i 1996. En ny højhastighedssektor og fjernelsen af to hjørner, har skåret fem sekunder fra omgangstiderne. Det giver større mulighed for overhale på den bane, som ellers har været notorisk svær at overhale på.

Verstappen tog tredjepladsen ved det sidste besøg på banen i Melbourne for tre år siden.

Hvis du forresten har studset over, at Australiens grandprix ikke var vært for sæsonåbningen, så er det helt forståeligt. Løbet i 2022 er det 25. løb på Albert Park, og i år er det kun tredje gang (efter 2006 og 2010), at Melbourne ikke har stået for sæsonens åbningsløb.