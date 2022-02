Scuderia AlphaTauri afslører deres nye F1-racer til den kommende sæson

Efter at have høstet deres højeste antal point nogensinde og en flot sjetteplads i 2021, håber Scuderia AlphaTauri, at de har bilen, kørerne og ekspertisen til at levere nogle store Formel 1 løb i 2022.

Grand Prix-vinderen Pierre Gasly ser frem til den kommende sæson. 2021 var hans bedste sæson til dato, da han konsekvent kørte med om top 10 og pointene, og samtidig tilføjede et podium til sit trofæskab efter en spektakulær tredjeplads i Aserbajdsjan.

De gennemgribende regelændringer i 2022, betyder at vi får eb ny æra af F1, med racere som man regner med, vil byde på mere action på banen og tættere løb mellem holdene.

Den nye Scuderia AlphaTauri AT03 © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

"Det er klart at sammenlignet med 2021 er det en kæmpe ændring med hensyn til udseende og design. Holdet skulle starte helt på ny med disse nye regler. Det bliver en stor forandring." Udtaler franskmanden.

Sæsonen starter med tests i Barcelona d. 23. februar, og her vil det være første gang, at AT03 deler banen med racerne fra de andre hold.

Jeg ser frem til at kunne overhale mere Yuki Tsunoda

"Når vi begynder at teste AT03, vil vi have en bedre idé om vores konkurrenceevne og hvad der er muligt i den nye sæson," tilføjede Gasly. "Selvfølgelig har jeg de sidste to, tre år virkelig forbedret mig hos AlphaTauri, og personligt vil jeg blive ved med at skubbe holdet fremad og blive ved med at forsøge at få bedre resultater.”

Som et af de eneste hold i årets line-up, har AlphaTauri de samme kørere som i forrige sæson. Ved siden af Pierre Gasly starter Yuki Tsunoda nemlig, som vil bygge videre på hans indtil videre et-årige erfaring i F1.

Også Tsunoda kan ikke vente på, at den nye sæson starter: "Jeg ser frem til at kunne overhale mere. De nye racere er designet til at øge overhalingsmulighederne og have renere luft til bilen bagved. Det kommer til at være meget bedre for tilskuerne, og også for os kørere, som kommer til at have flere og tættere kampe under løbet."

Den nye Scuderia AlphaTauri AT03-racer © Protesa/Red Bull Content Pool Der er ingen grund til, at vi ikke skulle have en rigtig stærk sæson." Franz Tost – Scuderia AlphaTauri Teamchef

Ifølge teamchef Franz Tost betyder kontinuiteten med kørerne, at AlphaTauri har et godt udgangspunkt til den nye F1-sæson. "Jeg forventer at bilen vil være hurtig, fordi vi har et stærkt team. Vi har arbejde meget på den mekaniske side og på aerodynamikken. Vi har desuden to fantastiske kørere: Pierre Gasly har en god erfaring, og Yuki er på sit andet år nu, så jeg forventer en god præstation fra ham. Der er ingen grund til, at vi ikke skulle have en rigtig stærk sæson."

For teamets tekniske direktør, Jody Egginton, den person der har været ansvarlig for at designe den nye racer, repræsenterer de nye regler en udfordring. Men samtidig en udfordring som han stoler på at hans team af verdensklasse-ingeniører og mekanikere kan leve op til.

"De nye aero-regler har været en udfordring for alle holdene. Det er en meget interessant øvelse.”

"Vi ved det ikke præcis hvor vi er, før vi får bilen ud på banen. Men ud fra det arbejde vi har lagt i den nye racer, synes jeg at vi har fundet nogle gode løsninger, og forhåbentlig sætter det os i en god position for sæsonen.”

Se afsløringen af den nye Scuderia AlphaTauri-racer i afspilleren øverst på siden. F1-tests begynder i Spanien den 23.-25. februar og i Bahrain den 10.-12. marts. F1-sæsonen 2022 starter med Bahrains Grand Prix den 18.-20. marts.