Folk på Backyard Stage beskriver den ultimative sommervibe med tre ord

Backyard Stage er et turnéformat, der fra midten af maj og gennem sommeren besøger tre danske byer: Rødovre, Esbjerg og Aalborg med målet om at "skabe en oplevelse og minder for unge i lokalmijøet".

Backyard Stage er et turnéformat, der fra midten af maj og gennem sommeren besøger tre danske byer: Rødovre, Esbjerg og Aalborg med målet om at "skabe en oplevelse og minder for unge i lokalmijøet".

Backyard Stage er et turnéformat, der fra midten af maj og gennem sommeren besøger tre danske byer: Rødovre, Esbjerg og Aalborg med målet om at "skabe en oplevelse og minder for unge i lokalmijøet".