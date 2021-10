Lige fra morgenstunden havde regnen lagt et næsten filmisk slør over Rosenholm Slot.

Så var scenen sat til årets udgave af Red Bull Conquer the Castle. Klokken 08.15 gik starten, og de næste mange timer kæmpede, svømmede og klatrede 2000 brave deltagere sig vej gennem de 4000 meter og 26 obstacles.

Red Bull Conquer the Castle - open race