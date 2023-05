Se billederne: Aalborg Karneval bød på vilde outfits, fest i gaden og musik

Allerede inden Aalborg Karneval gik i gang lørdag, lagde eventet op til sprænge skalaen for, hvad Karnevalet egentlig kan.

Allerede inden Aalborg Karneval gik i gang lørdag, lagde eventet op til sprænge skalaen for, hvad Karnevalet egentlig kan.

Allerede inden Aalborg Karneval gik i gang lørdag, lagde eventet op til sprænge skalaen for, hvad Karnevalet egentlig kan.

Og rigtigt nok satte dette års kostumefest rekord. Det anslås at flere end 100.000 menensker deltog i, hvad der nok må kaldes den vildeste parade fra Nørresundby, Øst- og Vestbyen til Kildeparken, hvor festlighederne for flere fortsatte.

Og rigtigt nok satte dette års kostumefest rekord. Det anslås at flere end 100.000 menensker deltog i, hvad der nok må kaldes den vildeste parade fra Nørresundby, Øst- og Vestbyen til Kildeparken, hvor festlighederne for flere fortsatte.

Og rigtigt nok satte dette års kostumefest rekord. Det anslås at flere end 100.000 menensker deltog i, hvad der nok må kaldes den vildeste parade fra Nørresundby, Øst- og Vestbyen til Kildeparken, hvor festlighederne for flere fortsatte.