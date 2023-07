Med brandvarm energi og solskin indtog Red Bull Dance Your Style Odense

Red Bull Dance Your Style 2023 | National finale, … Red Bull Dance Your Style er tilbage! Efter to kvalifikationer i Aalborg og Odense bliver den danske finale i afholdt i Aarhus, hvor Bispetorvet danner scenen for streetdance-konkurrencen.

Red Bull Dance Your Style 2023 | Kvalifikation Aalborg Red Bull Dance Your Style er en én-mod-én streetdance konkurrence, hvor danserne skal battle til uforudsigelige tracks. Og det bedste af det hele? Det er publikum, der bestemmer, hvem der vinder!

Der var lagt op til HEDE battles, da Red Bull Dance Your Style lørdag indtog Havnepladsen i Odense under en skyfri himmel.

Emil, vinder af Red Bull Dance Your Style Qualifyer, Odense

Publikum var klar, og stemningen i top, da 16 af Danmarks bedste street-dansere stødte sammen på scenen. Her kæmpede de om at komme i top-fire og på den måde sikre sig en plads til den nationale finale, der rammer Aarhus 29. juli.

Red Bull Dance Your Style 2023 Denmark

I finalen møder top-fire fra Aalborg og Odense samt otte wildcards nemlig hinanden, hvor de alle battler om vindertitlen og en plads til Red Bull Dance Your Style verdensfinalen i Frankfurt.

Mød danserne: Red Bull Dance Your Style 2023 afslører …

Årets første Red Bull Dance Your Style bød på regndans …

Red Bull Dance Your Style er en én-mod-én street dance-konkurrence, hvor danserne skal battle til uforudsigelige hits. Og det bedste af det hele? Det er publikum, der bestemmer, hvem der vinder!

