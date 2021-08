Se de 3 bedste runs fra Red Bull Copenride

Verdens 22 bedste MTB-slopestyle riders besøgte København til den allerførste Red Bull Copenride-konkurrence i weekenden. Der var lagt op til et stort event, og selvom vejret flere gange spændte ben for rytterne, formåede de stadig at vise deres vildeste tricks. Vi har samlet vinderpodiets runs lige her, så du kan opleve suset fra Red Bull Copenride.