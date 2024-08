BILLEDER: Sådan så det ud til Red Bull Copenwaken 2024

De 20 riders var kommet fra hele verden, og de havde tydeligvis tænkt sig at levere et show til de mange danskere, der havde fundet vej til Gammel Strand i hjertet af København.

Med first row seats til de fremmødte københavnere, tog Elena Bodi sejren hos kvinderne og Kieran Owens hev guldet hjem hos mændene til Red Bull Copenwaken. Til Maui Jim Best Trick blev det dobbeltmedalje til Kieran Owens, der trickede sig frem til en sejr på den skånsesløse wallride.

