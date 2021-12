Talenter og etablerede stjerner: Se hvem der stiller op i årets rap-battle

Hvem er den stærkeste rap-nation - Danmark eller Sverige?

Red Bull Ord mod Ord: BRO/EN er et helt nyt battle-koncept født ud af Red Bull Ord mod Ord-konkurrencen, hvor de to vindere fra hhv. Danmark og Sverige, mødes i en battle sidst på året for at tage temperaturen på den nordiske rap-scene.

De to vindere har fået muligheden for at samle hver deres hold, som de vil stille op til battlen med. Hvert hold består derfor af:

Vinderen fra hvert land

Én af de andre deltagere fra konkurrencen

Én etableret artist.

Se hvem der er med i lineuppet og lær dem bedre at kende herunder:

01 Det danske lineup

Til det danske hold har LACE valgt at stille op sammen med Stenfors og Volkan. Læs mere om alle tre rappere herunder:

Lace stiller op for Danmark i Red Bull Ord mod Ord BRO/EN © Red Bull Danmark

LACE

LACE stemplede ind på den danske rap-scene, efter han tog sejren i Red Bull Ord mod Ord i overlegen stil. LACE viste allerede til castingen, at han var suveræn til at skrive tekster på tid, og efterfølgende lagde han dem live fuldkommen upåvirket!

LACE har efter sejren skrevet kontrakt med Universal Music, og har for nyligt udgivet sin første single 'Få Sekunder', som blev indspillet på hans præmietur til Red Bull Studios i Paris sammen med producerne Mike Lowrey og KEPHOI.

Instagramfølgere: 2.709

Spotify streams: 62.195

YouTube views: 132.500

Stenfors stiller op for Danmark i Red Bull Ord mod Ord BRO/EN © Red Bull Danmark

Stenfors

Stenfors er nok det mest ubeskrevne blad i hele lineuppet, men det betyder ikke, at han ikke er på niveau med resten af artisterne.

Stenfors gjorde sig positivt bemærket med sin optræden i Red Bull Ord mod Ord og fik blandt andet en masse rosende ord med på vejen af RH, som udbrød "Du' en f**king rapper" lige efter en af Stenfors' runder i konkurrencen.

Instagramfølgere: 699

Soundcloud plays: 648

Instagram video views: 25.803

Volkan stiller op for Danmark i Red Bull Ord mod Ord BRO/EN © Red Bull Danmark

Volkan

Volkan har været aktiv på den danske scene siden 2015, hvor han debuterede med singlen "Big & Pac". Hans karriere tog rigtig fart året efter i 2016, da han udgav singlen "Bimmer Ella Benza", som hurtigt kastede en guld-plade af sig og som til dato stadig er Volkans mest streamede sang.

Volkan er kendt som en begavet lyriker og har tit modtaget ros for at sammenføje de populære genrer med eftertænksomme tekster.

Instagramfølgere: 2.695

Spotify streams: 27.883.356

YouTube views: 4.376.000

02 Det svenske lineup

Til det svenske hold har JAE valgt at stille op sammen med Leandro og Ricky Rich . Læs mere om alle tre rappere herunder:

JAE stiller op for Sverige i Red Bull Ord mod Ord BRO/EN © Red Bull Danmark

JAE

JAE fik slået sit navn fast på den svenske rap-scene, da han tog sejren i den svenske udgave af Red Bull Ord mod Ord. JAE gjorde sig tidligt i konkurrencen bemærket med sin stemme og sit overlegne og ubesværede flow.

Siden sejren har JAE udgivet sin debutsingle 'MOVES', som han lavede i samarbejde med Ricky Rich i Red Bull Studios i Paris, som han siden hen også har knyttet tætte bånd med.

Instagramfølgere: 1.593

Spotify streams: 86.588

YouTube views: 28.500

Leandro stiller op for Sverige i Red Bull Ord mod Ord BRO/EN © Red Bull Danmark

Leandro

Leandro deltog også i Red Bull Ord mod Ord i Sverige men måtte se sig slået af netop JAE i finalen.

De to finalister endte dog med at holde kontakten efter konkurrencen, og Leandro har efterfølgende fortsat med at udgive musik med sine faste samarbejdspartnere 'GG'.

Instagramfølgere: 3.025

Spotify streams: 6.357.572

YouTube views: 102.111

Ricky Rich stiller op for Sverige i Red Bull Ord mod Ord BRO/EN © Red Bull Danmark

Ricky Rich

Ricky Rich fra Sverige er nok den rapper i lineuppet, som kræver den mindste introduktion. Med langt over 100 mio. streams på Spotify, har Ricky Rich for længst slået sig fast som en af de største hiphop-artister i Sverige lige nu.

Ricky Rich var dommer i den svenske udgave af Red Bull Ord mod Ord og blev efter konkurrencen mentor for JAE. Han tog blandt andet med på præmieturen Red Bull Studios i Paris for at arbejde på musik med JAE.

Instagramfølgere: 142.000

Spotify streams: 100.000.000 +

YouTube views: 91.867.434

Danmark vs Sverige: Battlen bliver vist live på TikTok. © Red Bull Danmark

Se battlen live på TikTok

Nu hvor du har sat dig ind i lineuppet til Red Bull Ord mod Ord: BRO/EN, kan du sætte et kryds i kalenderen d. 26. december kl. 17:00 , hvor du kan tune ind og se, hvilket land der har den i 2021.

Livestreamet bliver vist på Red Bull Danmarks TikTok-konto, men du behøvet ikke TikTok-appen eller -konto for at se med. Oplevelsen er dog bedre, hvis du har begge.