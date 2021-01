Alt vejr er MTB-vejr - Simon Andreassen giver råd til din vintertræning

Hvilke ruter er de bedste om vinteren?

Vintersæsonen er hård for sporene. Det vigtigste fif er derfor ikke at køre for meget i dem, hvis de er våde og mudrede. Jo mere man kører i sporene, jo mere ødelagte bliver de. Og det er næsten umuligt at få dem gode igen, hvis de først er ødelagte. Og kommer der først is på ødelagte spor, bliver de næsten umulige nogensinde at køre i igen.