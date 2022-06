Simon Jul og Peter Falktoft er tilbage som værter for Red Bull Cliff Diving

kan vi nu løfte sløret for, at Simon Jul og Peter Falktoft igen bliver værter ved den spektakulære konkurrence,

Med under en måned til at verdens bedste cliff divers kaster sig ud fra taget af

Jeg glæder mig til at være tovholder på et af de suverænt største events på dansk grund i nyere tid.

Det er femte gang, at Red Bull Cliff Diving bliver afholdt fra Operaens tag i København, men for første gang skal både mænd og kvinder konkurrere i den danske hovedstad - Og Peter Falktoft glæder sig til at holde styr på både deltagerne og ikke mindst sin medvært.

