Sønderthon er nu live! Følg streamen her:

Den 11. oktober kl. 15 gik Rasmus Søndergaard live med Sønderthon 2.0: En 15 døgns lang livesending, der skal blive den største danske liveproduktion nogensinde målt på sammenhængende sendetid.

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Her blev den hemmelige location endelig afsløret. Rasmus sender live døgnet rundt på Twitch, YouTube og TikTok fra Gavnø Slot .

Undervejs får han besøg af mere end 25 kendte danskere, som skal være med i alt fra nye underholdningsformater til vilde udfordringer og uforudsigelige overlevelses- og udholdenhedsformater.

01 Hvad synes I chat!?

Sønder klar til Sønderthon © Marius Marcello Caiezza

Men Sønderthon handler ikke kun om dem, der står foran kameraet.

Seerne er en aktiv del af showet. Gennem chatten kan publikum være med til at påvirke, hvad der sker undervejs, og det betyder, at ikke alt kan planlægges på forhånd. Formatet udvikler sig løbende direkte foran seerne.

Sidste års første Sønderthon blev det største streamingevent i Danmarkshistorien med 857.000 unikke seere, 2,98 millioner chatbeskeder og mere end 80 millioner organiske visninger på TikTok.

Nu bliver der skruet op for ambitionerne.

02 Dag 1 til 3: Sønderthon 2.0 er nu live!

Rasmus og Christopher til Sønderthon 2.0 © Marius Marcello Caiezza

Sønderthon 2.0 startede med et brag, da Rasmus landede foran Gavnø Slot med en helikopter og slog sin rekord med 60.000 seere, der allerede var klar nærmest fra streamens start.

Derfra gik det i gang med pigekor, ultraløbere, overlevelse på tømmerflåde og meget mere.

Den første gæst var Christopher , der udover at synge en sang, også kom med et kæmpestort maleri med et interessant motiv som gave.

Inden dagen var omme blev rekorden slået endnu engang - nu med 80.000 seere!

Wendel og Aggo blev præsenteret som nattevagter til at overtage de sene timer, mens Rasmus fik sig et velfortjent hvil.

Dagen efter var der endnu en strøm af gæster. B.la. kom iværksætteren Martin Thorborg forbi og uddelte guldkorn, og sangeren Annika var med til middag på slottet.

Annika gæster streamen © Marius Marcello Caiezza

Tredje døgn begyndte med morgensang, inden at Gustav Salinas mødte op til frokost.

Resten af dagen var der tøj-shopping med hjælp fra butleren Hr. Stig og et besøg af Malte Ebert , der sang sine nye single i kirken.

Rasmus lander ved Gavnø Slot © Marius Marcello Caiezza Christopher giver et nummer © Marius Marcello Caiezza Martin Thorborg fortæller Rasmus hvordan det hænger sammen © Marius Marcello Caiezza Annika spiser med © Marius Marcello Caiezza

03 Dag 4 til 6: En ny Danmarksrekord!

Casper venter på Søndergaard © Marius Marcello Caiezza

Dag 4 bød på besøg af Anne Linnet og Xander Linnet , der annoncerede at de udkommer med et julealbum. Mikkel Kessler sad med foran streamen og talte om at genoptage boksekarrieren. Og kokken Umut Sakarya serverede en meter lang durum!

Casper Christensen var dagens helikoptergæst og han sad og ventede på Rasmus, der ikke vidste han allerede var ankommet.

Dagen derpå indfriede Søndergaard det seneste subgoal og fik sig en gennemført Emo makeover, inden det var tid til at tjekke op på dagens tømmerflåde dyst.

Derefter var der både besøg af stjernerne fra 0 stjerner Jan Elhøj og Morten Kirckhoff og Kristine Slot og Morten Münster.

Dagen sluttede helt fantastisk, da Danmarksrekorden i flest abonnenter på Twitch slået!

Den sjette dag startede med morgentræning med Red Bull atleten Ida Mathilde , mens resten af fredagen b.la. gik med besøg af iværsætteren Christian Stadil og superproduceren Anton Westerlin .

04 Dag 7 til 9: Bal på slottet

Lørdag aften blev der afholdt stort bal på slottet, hvor landets største creators var inviteret til at møde op i deres stiveste puds og spise middag på Gavnø Slot. Se billeder nedenfor af den ekstraordinære aften.

Langbordsmiddag på slottet © Marius Marcello Caiezza Langbordsmiddag på slottet_2 © Marius Marcello Caiezza Hele ballet samlet © Marius Marcello Caiezza Der bliver givet hånd på det © Marius Marcello Caiezza Ballet på vej op ad den store trappe © Marius Marcello Caiezza Rasmus og Sofie © Marius Marcello Caiezza De tre musketerer © Marius Marcello Caiezza

Dagen efter fortsatte Sønderthon selvfølgelig, og dagens pakkede program indeholdt besøg af tidligere paradise vært Rikke Gøransson og senere på dagen kom komikeren Heino Hansen og leverede en uforglemmelig præstation til opus. Og da Rasmus blev sendt i seng overtog Lucas og Fromme streamen og sørgede for god underholdning til chatten.

Mandag var starten på den sidste uge på Gavnø Slot, og her var et af dagens helt store højdepunkter besøget af MAS og Thor Farlov. De havde nemlig skrevet en sang til Sofie fra Rasmus’ perspektiv, og det var helt sikkert noget, der fik alle op af stolene.

TF rammer tonerne til Sønderthon 2.0 © FOTO NAVN: Marius Marcello Caiezza

05 Dag 10 til 12: Streamen er nu officielt over halvvejs

Dag 10 startede med den nu efterhånden vante morgenrutine, hvor Hr. Stig vækkede Rasmus, så de sammen med Wendel og Aggo kunne komme til morgensang i kirken.

Efter frokost kom Mumle på besøg, og Rasmus var ude at ride en tur i slottets flotte omgivelser. Derefter kom Red Bull atleten og EA FC champen Anders Vejrgang for at dele ud af tips og tricks. Se her forneden hvor han prøver at forklarer Rasmus, hvordan man finder koderne til EA FC ULTIMATE TEAM under låget på dåserne.

Den ellevte dag var også fyldt med store personligheder på slottet. Jesper Buch sad med Rasmus og talte investeringer, virksomheder og meget andet. Og tidligere på dagen dukkede Mick Øgendahl op - kørende på en traktor!

Jesper Buch gæster streamen © Marius Marcello Caiezza

Dag 12 bød på aftensmad med Sofie og hendes far. Men først var der besøg af Frank Hvam , der selvfølgelig endte sin optræden på streamen med en o7 til chatten sammen med Rasmus.

Frank Hvam o7 til Sønderthon © Marius Marcello Caiezza

Sønderthon 2.0 startede d. 11. oktober kl. 15.00 – og fortsætter live i 15 døgn.

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