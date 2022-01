Træningstip med Ida Mathilde: Kort træningspas i en travl hverdag

, og bliv en del af fællesskabet, der griber hinanden. For du er aldrig alene.

2022 er skudt igang! Året, hvor vi træner i flok, og hvor det lykkes os at nå vores mål - selv når vinteren bider. Tilmeld dig vores Strava Challenge ‘Red Bull Nytårsforsættet’

I år hjælpes vi ad med at overholde nytårsforsættet

Daniel Bækkegård: Hold gang i pedalerne og motivationen vinteren over Vejene er sjappede, vinden er bidende kold og …

Som Ida Mathilde beskriver, handler det altså om otte sæt. Et sæt består af 20 sekunders øvelse efterfulgt af 10 sekunders pause. Gentag gerne den samme øvelse igennem alle otte sæt.

Ida Mathilde i gang med at lave 'planken'

'Planken' er øvelsen, hvor du ligger på dine albuer og tåspidser og spænder op i din core. Især mave og baller bliver trænet her.

