TikTok-stjerne vs. en af verdens bedste OCR-atleter. Hvem vinder?

Det blev en oplevelse han nok sent vil glemme, da han både fik stiftet bekendtskab med begrebet 'race kisses' (skader du pådrager dig undervejs i et løb) samt løbet om kap mod Ida Mathilde, som er en af verdens bedste kvindelige OCR-atleter.

Løbet har et middelaldertema, hvilket betyder, at du på ruten bliver taget tilbage i tiden og løber blandt riddere, katapulter og en masse andre middelalderlige forsvarsmekanismer, før du kan krydse målstregen og indtage slottet.

Og det er altså ikke hvem som helst, som Alexander Clausen har fået til at hjælpe med forberedelserne til Red Bull Conquer the Castle.

