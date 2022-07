Tilskuer til Red Bull Cliff Diving? Sådan får du den bedste oplevelse

Verdens mest imponerende (og vanvittige) cliffdivere springer ud fra taget af Operaen i København på lørdag. Hvis du har været med som tilskuer tidligere, så ved du, hvor vildt et arrangement det er - har du ikke, så er du simpelthen nødt til at opleve det nu!

Som tilskuer får du for alvor fornemmelsen af, hvor seriøst højt 27 meter er og dermed et helt andet syn på, hvor imponerende atleterne er. Derudover er hele arrangementet omkring konkurrencen en kæmpe fest. Med andre ord: Du vil ikke gå glip af Red Bull Cliff Diving World Series i København.

Red Bull Cliff Diving © Esben Zøllner Olesen

Som tilskuer har du flere muligheder for, hvordan du kan opleve cliffdivernes præstationer - om du er til lands eller til vands. Derfor får du her lidt information, der vil gøre din oplevelse så god som muligt.

Event map: Red Bull Cliff Diving World Series i København 2022 © Red Bull Media House

01 Tilskuer på land

Som tilskuer på land har du flere mulige områder, hvorfra du kan se hele pivtøjet.

Det klart bedste spot vil være på Ofelia Plads. Her vil der være to storskærme samt to Red Bull-barer, hvor du kan få en kold Red Bull. Og så er der selvfølgelig fantastisk udsyn til Operaen og de to platforme.

Du kan også vælge at slå dig ned i "dronningens baghave." På den lange promenade, Amaliehaven, vil du også få et genialt udsyn til platformene, og her vil du stå lige overfor Operaen. Der vil også være flere sampling-barer med Red Bulls her og udsigt til dagens største storskærm, der står på Ofelia Plads og vender mod Amaliehaven - den er 81 kvadratmeter!

Oversigt: Red Bull Cliff Diving ved Operaen © Red Bull Media House

Hvis du bare ikke KAN komme tæt nok på atleterne, så kan du stille dig i området foran Operaen. Her vil du vitterligt stå indenunder platformen - få meter fra det sted, cliffdiverne rammer vandet, og det vil være her, du får den stærkeste fornemmelse for, hvor store kræfter og belastninger atleterne bliver udsat for. Der vil også være både storskærm og sampling-barer her.

Det er gratis at stå ved alle spots.

02 Tilskuer på vand

Red Bull Cliff Diving - Operaen © Esben Zøllner Olesen

Vil du have plads i allerforreste række i vandet foran Operaen, så kan du ankomme på enten båd, SUP eller i kajak. Her vil være dedikerede områder i vandet til de forskellige størrelser af både. Der er dog begrænsede pladser i vandet, og du skal derfor booke en billet, hvis du vil have adgang her.

OBS: Der er pt. udsolgt af billetter, men hold øje med siden, du finder på linket herunder. Der kommer muligvis ledige billetter tilgængelig op til eventet.

03 Programoversigt

Det foreløbige program for dagen ser således ud:

13.30 : Pre-show (med danske cliffdivere)

14:00 : Konkurrencestart

14:00 : Kvindernes runde

14.30 : Mændenes runde

15.00 : Red Bull TV går live

15.00 : Kvindernes finalerunde

15.30 : Mændenes finalerunde

16.15 : Prisoverrækkelse

16.30 : Tak for i dag

04 Bedste måde at ankomme

Hvis du som de fleste andre har tænkt dig at være med fra land, så har du flere muligheder for, hvordan du kan ankomme. Det er dog en KÆMPE anbefaling at tage offentlig transport og så gå det sidste stykke.

Det vil være muligt at finde parkeringspladser til bil på Nordøen ved siden af Operaen, men vær opmærksom på, at der nemt kan blive rift om pladserne. Det samme gælder for cykler - det er muligt, men klart fedest at gå!