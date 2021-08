Skal du være tilskuer til Red Bull Copenride?

Red Bull Copenride er et slopestyle mountainbike-event, der foregår i hjertet af København. Modsat 'normale' slopestyle-events foregår Red Bull Copenride ikke på et bjerg - men i stedet er banen et 'bjerg' i sig selv.

Det er helt og aldeles gratis at komme ind. Det eneste du skal gøre er, at møde op på dagen med et gyldigt coronapas.

Der er plads til 5.000 tilskuere - og for at overholde de gældende corona-restriktioner, er pladsen opdelt i fem zoner. Vær opmærksom på, at forlader du din zone, kan du ikke komme ind igen.

I flere uger har shapers og banebyggere fra hele verden arbejdet på Red Bull Copenride-banen. Og den er vild! Den 14 meter høje roll in til super booteren er en af de absolut største på hele FMB World Touren - så forvent at se nogle af de tungeste tricks!

Red Bull Copenride bliver afholdt på Refshaleøen i København - mere præcist på pladsen mellem Reffen og La Banchina. Det er let at komme til både med offentlig transport eller på cykel.

