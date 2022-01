Michaela ’mimi’ Lintrup: Du gamer bedre efter træning

2022 er skudt igang! Året, hvor vi træner i flok, og hvor det lykkes os at nå vores mål - selv når vinteren bider. Tilmeld dig vores Strava Challenge ‘Red Bull Nytårsforsættet’ her , og bliv en del af fællesskabet, der griber hinanden. For du er aldrig alene.

Hvis du går med store planer om, at 2022 bliver året, hvor du endelig kvaller til weekend league, laver dit første ace – eller spiller dig i finalerne til Red Bull Solo Q, så kan du med fordel læse med her.

For gaming er – modsat hvad de fleste tror – ikke kun at sidde klistret til skærmen time efter time. I dag er den professionelle gaming-verden ligeså velsmurt, som det er kendt fra andre sportsgrene. Træningen skal passes, ellers udebliver resultaterne.

En af dem, der kan skrive under på det er Michaela ’mimi’ Lintrup. Hun er en af verdens skarpeste, kvindelige gamere, der til daglig spiller for en af verdens største organisationer, spanske G2.

Og her er træningen bestemt også i fokus. Specielt hos ’mimi’, der har en fast rutine, når hun er samlet med sit Valorant-hold.

”Træningen er altid vigtig. Men når vi har perioder med boot camp og turneringer er den ekstra vigtig. Der har vi det med kun at tænke på gaming alle sammen. Så jeg sørger altid for at stå tidligere op, så jeg kan nå at træne, inden vi begynder vores lange gaming-dag,” fortæller hun.

Træning giver skarpere koncentration

Når det er prac-tid eller der er turneringer på kalenderen, er det langt fra unormalt, at ’mimi’ og resten af holdet spiller 12 timer om dagen. Derfor kan det hurtigt være svært at være skarp hele dagen.

”Jeg tror, alle der har gamet, har prøvet at ramme et ’slump’. At man bare sidder og kigger og ikke føler, noget fungerer. Når jeg har været aktiv, inden vi starter, er mit fokus meget, meget bedre. Så jeg kan slet ikke understrege, hvor vigtigt det er at være aktiv, så man har ekstra energi til dagen,” lyder det

Det hjælper fysisk træning med Udholdenhed Hvis du træner regelmæssigt, vil du hurtigt mærke, at du bliver bedre til at game i længere tid ad gangen! Bedre til at håndtere stress Fysisk træning 'stresser' din krop. Og det er positivt! Du kan hurtigt mærke forskel på serveren.

At være aktiv betyder dog ikke nødvendigvis, at man skal ud at løbe 10 kilometer, cykle hele kommunen rundt eller flytte traktordæk i den lokale smedje. Mindre kan sagtens gøre det.

”Det vigtigste – og det, der virker for mig – er at få pulsen op at køre. Det kan man gøre på mange forskellige måder som at gå en lang tur, hvis man ikke er vant til at løbe. Men man kan sagtens lave hjemmetræning i stuen foran fjernsynet eller tage i fitnesscenteret. Alle former for træning er god – så find dét, du synes er sjovt!”

Start din session med træning

De fleste esportsorganisationer har forstået, hvor vigtigt træning er for, at spillerne kan levere på serverne. Derfor er det også mere og mere normalt, at der bliver indlagt fysisk træning i programmerne for boot camps og i turneringer.

Men derhjemme kan man bestemt også lære af, hvad de professionelle gør. Og igen her har ’mimi’ et godt råd.

”Sørg for, at du får trænet, inden du sætter dig ned og gamer. Når du først er i gang, kan det være virkeligt svært at stoppe, fordi man skal ned i fitnesscenteret. Og rammer du først et ’slump’, kan det være, at du springer træningen over. Så få det gjort inden og få en masse energi til dagen!”