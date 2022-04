Her er guiden, alle kan forstå til VM i mountainbike

For dem, der er nye til mountainbike cross-country-disciplinen, kan det være en god ide at sætte sig en smule ind i sporten, så man er med på, hvad der sker, når en kæmpe flok MTB-ryttere bliver sendt afsted efter startskuddet.

Lad os starte med det nemmeste. Ja, den første rytter, der krydser målstregen, er vinderen. Men der er en masse mellemregninger mellem start og mål til et UCI cross-country mountainbike-løb.

Hvordan bestemmes startrækkefølgen, og hvor mange omgange skal de køre? Læs videre for at lære alt, hvad du behøver at vide om disciplinen.

Hvad betyder XCC and XCO? Har ud undret dig over hvad forskellen mellem XCC and XCO er inden for mountain biking?

01 Hvad betyder XCO inden for cykelsport?

XCO er en forkortelse for Cross-Country Olympics (olympisk distance) og er et UCI offroad mountainbike-løbsformat, der hovedsageligt afholdes på 'naturlige' spor, som f.eks. ligger i en skov. Disse baner skal ryttere så gennemføre flere gange gennem et løb.

Banerne skal være så naturlige som muligt, men de kan også have menneskeskabte elementer i dem. Rytterne starter på samme tid i en massestart, og herefter køres der mellem en time og 20 minutter og en time og 40 minutter i eliteklassen for mænd og kvinder.

Et eksempel på et udsnit af en XCO-bane © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

02 Hvor lang er en XCO-bane, og hvordan ser den typisk ud?

En bane kan være mellem fire og 10 km lang, hvor rytterne så skal køre flere omgange på banen. Mængden af ​​omgange, der skal køres, er sat, så det matcher den samlede løbstid. En bane med en kortere løbsstrækning, vil derfor have flere omgange og omvendt. Generelt plejer løb at være mellem fem til syv omgange.

Selvom XCO-banerne varierer i teknisk sværhedsgrad og kan se meget forskellige ud, skal de alle designes på samme måde. For eksempel skal de omfatte en betydelig mængde stigning og nedstigning, asfalterede veje må ikke overstige 15 procent af den samlede bane, og længere enkeltsporsstrækninger skal have passager, hvor det er muligt at overhale. En typisk bane inkluderer ofte stejle stigninger, tekniske nedkørsler, skovstier, stenede stier og forhindringer.

Der er altid en stejl stigning eller to på en XCO-bane © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

03 UCI World Cuppen er den største konkurrence inden for XCO

UCI, det styrende organ for cykling, arrangerer en World Cup-serie med løb rundt omkring i hele verden. Rytterne skal tilpasse sig forskellige baner, terræn og klimaer, uanset hvor de finder sted. Der er normalt seks eller syv konkurrencerunder om året i gennemsnit. Men i 2022 er der hele ni runder.

UCI 2022 løbsguide

At vinde et World Cup-løb er en stor ting! Der er præmiepenge på spil, men endnu vigtigere så er der også World Cup-point at hente. Få flere point end de andre ryttere igennem sæsonen, og så vinder du den samlede VM-titel. Der er point til ryttere der slutter i top-38 til hvert løb, så der er en indædt kamp om positionerne til World Cuppen.

Point pr. placering for de fem bedste podiepladser er som følger:

1 = 250

2 = 200

3 = 160

4 = 150

5 = 140

Den rytter, der fører den samlede XCO-stilling efter hver runde, får en hvid førertrøje på, når de deltager i næste runde af World Cuppen. Lidt ligesom vi kender det med den gule trøje fra Tour De France.

I 2020 vandt danske Simon Andreassen sit første World Cup-løb i Nové Mesto i Tjekkiet og indkasserede dermed 250 point på kontoen.

Simon Andreassen på podiet i Nové Mesto © Red Bull TV

04 En god start er altafgørende

Positionering er et nøgleaspekt i XCO-genren. At få en god start er altafgørende, så det er virkelig en fordel at have en god position ved startporten. En toprangeret rytter ønsker for alt i verden ikke at sidde fast bag en flok ryttere på en bane, der er få meter bred. Værdifuld tid kan gå tabt til en rival eller den førende World Cup-rytter på denne måde.

Læs videre for at finde ud af, hvordan startrækkefølgen for et XCO-løb bestemmes.

At få en god start på et løb er altafgørende © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

05 Hvordan bestemmes startrækkefølgen i XCO?

Alle ryttere starter sammen. Startlinjen er altid otte meter bred, så der er normalt otte ryttere pr. linje.

Cross-Country Short Track (XCC), var et løbsformat, der blev introduceret i 2018 for at forny måden, startrækkefølgen for XCO World Cup-løbene blev bestemt. Dybest set skal rytterne køre XCC for at have en chance for en god startposition i XCO. Meget ligesom at man kører om pole position i Formel 1 dagen før et løb.

Hvis en rytter slutter i top 24 i XCC-løbet, betyder det, at de får en af pladserne på de tre forreste startrækker til XCO-løbet. Her er det så de otte første, der er på forreste række og så videre. Pladserne efter top-24 bestemmes af UCI individuelle placeringer, og for de uklassificerede ryttere foregår det ved lodtrækning.

Rytterne bliver nødt til at give sig fuldt ud til XCC-løbene © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

06 Hvordan ser et XCC-løb ud?

XCC består af en 1 til 1,5 km bane, hvor løbet varer mellem 20 og 25 minutter og har i gennemsnit seks til otte omgange. Hver omgang er omkring to til tre minutter lang. XCC-banen bruger typisk XCO-banens start og mål, samt andre dele af sporet, men de kan også være helt adskilt fra hinanden.

Simon Andreassen på Short Track i Albstadt © Bartek Wolinski

XCC-løbet finder sted fredag ​​aften i en World Cup-weekend forud for XCO-løbet om søndagen. Da løbet afgør, hvem der besætter de første tre rækker i XCO-hovedløbet, vil næsten alle toprytterne i feltet deltage.

Det er dog ikke kun startplaceringerne, der køres for til short track, da der også kan vindes World Cup-point til den samlede stilling. Vinderen af ​​et XCC-løb får 80 point, nummer to får 60, nummer tre får 50 og så videre. Der gives point helt ned til 40. pladsen.

Pointene fra XCC-løbet, der går til den samlede XCO-stilling, er blevet reduceret en del fra tidligere sæsoner. Dette skyldes at XCC fra 2022 og frem vil have sin egen World Cup-serie, hvor der skal kåres en samlet vinder.

Kvindernes XCC-løb ved Snowshoe-banen i USA © Bartek Woliński

07 Hvordan fungerer ranglisten for XCC World Cup?

Efter succesen med XCC-løbene, har UCI besluttet, at XCC skulle have sin egen World Cup-serie med en samlet XCC World Cup-vinder.

Så ud over at bestemme startrækkefølgen for det primære XCO-løb og optjene point til XCO World Cuppen, vil XCC have sin egen samlede stilling. Pointene, du kan samle ved at vinde et XCC-løb og de fem øverste podiepladser, er:

1 = 250

2 = 200

3 = 160

4 = 150

5 = 140

08 Løbstaktik i XCC og XCO

Med XCC giver rytterne sig fuldt ud i en kort periode. Der er ikke meget tid på banen til restitution, og rytterne er derfor tæt på deres maksimale puls næsten helt fra start. Dog gemmer rytterne de sidste kræfter til sidste omgang, hvor skarpe hug har mulighed for at bryde feltet op.

I de længere XCO-løb kan starten ofte være meget hektisk, da rytterne kæmper for en god position. De midterste omgange er dem, hvor rytterne har en tendens til at holde et moderat tempo og generelt er omhyggelige med at spare på energien.

De sidste to omgange er der, hvor rytterne virkelig er blevet varmet op, og for alvor begynder at angribe hinanden. World Cup-løbene byder næsten altid på massere af action, og det gør XCO til en enormt tilskuervenlig sport.

De bedste XCO sprintafslutninger gennem tiderne

09 Hvordan ser XCO mountainbikes ud?

Intet er overladt til tilfældighederne på nutidens XCO-mountainbikes, som er specialbygget til at have en optimal performance og fart. Det betyder bl.a. letvægtsrammer og store 29" hjul.

En moderne XCO-mountainbike vejer omkring 8,5 og 9 kilo. De fleste professionelle kører desuden med full suspension (dobbelt affjedring). Hardtails (kun affjedring foran) bruges af og til stadig, men det afhænger af banen der køres på.

Intet er overladt til tilfældighederne på nutidens XCO-mountainbikes © Bartek Woliński

UCI har en ret essentiel regel for World Cuppen, når det kommer til brugen af ​​cykler til XCO-løbene. Du skal nemlig bruge den samme cykel, som du vælger til XCC, til XCO-løbet. Så valget, om du vil køre hardtail eller full suspension, bliver pludselig et meget afgørende valg for rytterne.

10 Hvad kendetegner en god XCO-rytter, og hvilke ryttere skal du holde øje med i 2022?

Simon Andreassen i aktion til XCO-løbet i Leogang i 2021 © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

En ting, der er fælles for ryttere, der konkurrerer i XCO, er, at de har tendens til at være tynde og lette i vægt. De har dog normalt ret store benmuskler.

Ift. hvem man skal holde øje med, så er kvindernes elite-XCO-felt kendt for at levere nogle af de mest spændende løb i nyere tid, fordi der er så meget talent i feltet for tiden.

Pauline Ferrand-Prévot, Kate Courtney, Jenny Rissveds, Evie Richards og Jolanda Neff er blot nogle få navne blandt favoritterne, der gør kvindeløbene så uforudsigelige for tiden. Der er også en ny generation af gode ryttere på vej i form af Mona Mitterwallner, Laura Stigger og Lorna Lecomte.

Der er tæt løb mellem kvinderne i World Cuppen © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Herrernes rækker er blevet domineret i hvad, der føles som evigheder, af én mand, nemlig Nino Schurter. Den schweiziske rytter er stadig 'the one to beat' i World Cup-løbene. Mathieu Van der Poel er dog en mulig kandidat til at erstatte Schurter, efterhånden som den schweiziske rytter bliver ældre. Dog har Van der Poel forpligtet sig til at køre landevej om sommeren, så ham kommer feltet nok til at se en del mindre til fremover.

Henrique Avancini og Mathias Flückiger har leveret fremragende resultater de sidste par år, hvoraf sidstnævnte rent faktisk vandt XCO World Cuppen i 2021. Med hensyn til spændende talenter, der er på vej frem, så hold øje med Tom Pidcock. Pidcock er den nuværende olympiske mester i XCO og har ambitioner om at vinde XCO World Cuppen.

Derudover har vi selvfølgelig vores egen Simon Andreassen , som sidste år blev holdkammerat med Henrique Avancini og i 2020 tog sin første World Cup-sejr i Nové Mesto. Simon er af mange eksperter blevet udset som et stort talent i XCO-genren og er derfor også en rytter, du skal have på radaren.

Du kan se alle World Cup-løbene i 2022 på Red Bull TV - helt gratis.

