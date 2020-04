De 6 ultimative tips til succes i Football Manager 2020

Det er sin sag at være manager for en stor, såvel som for en lille, klub. Nedenstående guide giver dig en komplet tjekliste over de ting, der skal til, hvis du vil have succes. Det kræver tid og dedikation - men er i den sidste ende det hele værd. Guiden er specielt givende for dig, der foretrækker at spille med mindre eller mellemstore klubber, hvor man ikke får noget foræret. Det hele er delt op i letlæste bulletpoints, som er lige til at gå til - så værsgo' og 'dig in' .

1. Opbyg din økonomi med den rigtige transferstrategi

Økonomi © Sega

Det er ikke let at overtage en klub, der har et nærmest ikke-eksisterende transferbudget. Men det handler ikke om at blive stenrig på ét transfervindue. Det ville være som at satse på at vinde i lotto. Men med følgende strategi kan du blive en stenrig klub over en årrække.

Sørg for at hente minimum 2-3 dygtige talentspejdere så hurtigt som muligt. Du vil have talentspejdere, der har minimum '15' i evne til at bedømme både potentiale og nuværende evner for spillere. Derudover leder du også efter høj værdi i 'tilpasning'. På den måde finder du unge talenter, og billige, gode handler før dine konkurrenter.

Når du starter en karriere, så vælg også at kunne se de store sydamerikanske ligaer . Her kan du altid sikre dig supertalenter til ingen penge - hvis du bruger tiden på at kigge gennem klubber som Santos, Cruzeiro etc. Men gør det med det samme - ellers bliver de fundet af storklubberne. Her snakker vi spillere, som du efter 2-3 år vil kunne sælge til svimlende beløb.

Når du sælger spillere, så sørg for at få forhandlet '50% af næste salg' ind i dealen. På den måde sikrer du dig, selv som en lille klub i f.eks. Superligaen, at hvis en større klub sælger din spillere videre - så scorer du også kassen. På samme måde er det vigtigt, at du ikke selv køber spillere, hvor du skal betale fremtidige procenter til en tidligere klub. Det kan blive rigtig dyrt.

Du behøver ikke kun at hente stjerner til dit førstehold. En god strategi kan være at finde unge spillere med stort potentiale , som du kan udvikle i 2-3 år og have på billige kontrakter for derefter at sælge dem videre. Her er der rigtigt mange penge at hente (især hvis du kombinerer det med forrige tip omkring procenter af næste salg).

Husk at få solgt dine spillere, mens du kan ! Hvis du venter til, de kun har ét år tilbage af deres kontrakt, så kan du ikke længere få ret meget for dem. Derfor er det en god idé, at forlænge kontrakter allerede omkring to år før de udløber.

Hvis du kan komme uden om det, så sørg for, der ikke er frikøbsklausuler i dine spilleres kontrakter . Hvis de insisterer på det - så sørg for den er svimlende høj, og giv dem lidt højere løn. Det er mangefoldigt tjent hjem over tid.

Hvert år d. 31. december er der præcis 6 måneder tilbage af mange spilleres kontrakter - hvilket betyder, at du kan skrive kontrakter med spillere, du ellers ikke ville have råd til . Derfor kan det i den grad betale sig at justere dit budget, så det er tungt på lønninger og ikke vægtet mod et højt transferbudget. Igen kan du her potentielt sikre dig spillere, du kan sælge videre et par år efter med gevinst.

2. Sublim træning er vigtigere, end du tror

Træning © Sega

Præcis som i den virkelige verden gør det en forskel, hvem du har i din træningsstab. Mange FM-spillere gør ikke meget ved deres trænings-setup. Men det er i den grad en fejl. Træningen er et af de steder, du virkelig kan flytte dig hurtigere end dine konkurrenter og samtidig udvikle din spillere, så de bliver mere værd på transfermarkedet. Så vil du have succes, er træningen det allervigtigste at få styr på.

Sørg for at have specialister til alle dine needs . Du skal sigte efter at have 5 stjerner i al træning efter 4-5 sæsoner. Det er vigtigt, at f.eks. dine defensive trænere er gode i 'defensiv' samt enten 'taktik' eller 'teknik'. Men hvad færre ved er, at det er præcis lige så vigtigt, at dine trænere har høje egenskaber i 'motivation', 'disciplin' og 'determination'.

Sigt efter at have minimum to trænere til defensiv træning , fire trænere til offensiv træning , tre målmandstrænere og to fysiske træner e. Hvis du bliver nødt til at slække et sted - så start med målmandspositionen, fordi den påvirker færrest mulige spillere.

Hvis træningsmængden er 'hård' eller 'meget hård', kan du afhjælpe det ved at bruge en af dine dårligere trænere til også at dække ind på de træninger.

Hvis du vil have maksimalt ud af spillerudviklingen, så skal du gøre præcis det samme på både dit B-hold og dit ungdomshold .

Skriv max to-årige kontrakter (og helst kun 1-årige) med dine trænere. På den måde sikrer du, at du hvert år kan opgradere din trænerstab med de bedste trænere på markedet.

3. Lån spillere til førsteholdet og udlån dine talenter

Lån dine spillere ud © Sega

Mangler du en topscorer, der kan sikre dig 20 mål på sæson, men har hverken transfer- eller lønbudget til det? Fortvivl ej - du kan låne spillere, der er 'way out of your league' - bogstaveligt talt.

De store klubber i både Premier League, LaLiga og de andre store ligaer bugner af unge talenter, som ikke kan få spilletid på deres førstehold . Derfor kan du ved at løbe Man City, Man United og Liverpools trup igennem helt sikkert finde spillere, som kan gå direkte ind i din startopstilling. Ofte leder klubberne ikke engang efter løntilskud.

På samme måde kan du tilbyde dine egne unge talenter til andre klubber . Men vær opmærksom på at låne dem ud til klubber, hvor du sikrer, de får meget spilletid.

Jo større klubber du låner dine spillere ud til, jo mere stiger de i værdi . En spiller som får 20 kampe i den engelske Championship er efter sæsonen meget mere værd, end en spiller, der har fået 20 kampe i Superligaen.

4. Lav forespørgsler til bestyrelsen

Forespørgsler til bestyrelsen © Sega

Det er ikke altid din bestyrelse er helt enig i dit syn på transferbudget og andre investeringer. Men hvis man ikke spørger, får man aldrig et ja. Og ligesom med alt andet - så handler det om at vide, hvad du ønsker at opnå med dine forespørgsler. Det er fristende at spørge efter mere transferbudget flere gange om året. Men det er ikke nødvendigvis det, du får mest ud af.

Ved at spørge om højere lønbudget som er lettere at få bevilget end transferbudget , kan du herefter justere fordelingen af løn- og transferbudget. På den måde kan et løft i lønbudgettet faktisk være en direkte forøgelse af dit transferbudget.

Hvis du bliver tilbudt job hos en anden klub , kan det godt betale sig at tage samtalen, selvom du faktisk ikke ønsker at skifte. Det giver af og til anledning til, at din bestyrelse spørger, hvad der skal til, før du bliver i klubben. Her kan du efterspørge f.eks. højere løn- eller transferbudget.

Hold øje med dine faciliteter . Selv hvis du har et fem-stjernet trænerteam, betyder det ikke meget, hvis dine trænings- og ungdomsfaciliteter halter. Sørg for hurtigst muligt at få forespurgt på en upgrade af alle faciliteter, der har noget med din daglige træning og spillerudvikling at gøre.

Udvid løbende størrelsen af din trænerstab . Spørg ca. en gang om året på udvidelse. Du får nok ikke et ja hver eneste gang. Men de ekstra trænerpladser er guld værd for din spilleres udvikling.

5. Lav taktik ud fra din trups styrker

Taktik © Sega

Det siger måske sig selv, men det er dødsdømt, hvis du forsøger at få din langsomme og knap så teknisk stærke trup, der kæmper om nedrykning, til at forsøge at spille tiki-taka eller genpres. Ikke desto mindre kan du bruge det til din fordel, hvis du kender dit holds styrker (og svagheder).

Hvis du har en generelt hurtig trup med god teknik , vil du kunne tvinge dine modstandere ud i pressede situationer ved at spille med genpres og korte hurtige afleveringer. Omvendt kan det koste dig mange mål, hvis du ikke har.

Find én grund-taktik , og hold dig til det princip og gør din trup eksperter i at forstå den. Hvis du ændrer holdopstilling og taktik fra uge til uge, kommer der ingen kontinuitet i dit spil, hvilket koster i sidste ende.

6. Tag styringen over alt, hvad du kan

Ansvarsområder © Sega

Selvfølgelig er der mindre arbejde, hvis du vælger at lade din stab stå for ansættelsen af trænere, udlån og indlån af spillere, kontraktfornyelser osv. Men det betyder også, at du ender ud med at hente ungdomsspillere, du aldrig selv ville have købt eller forlænge kontrakter med håbløse trænere. Så rådet her er meget simpelt - omend meget afgørende for din succes som manager...