Red Bull Racings Formel 1-bil kommer d. 19. august til København - og du kan komme og se med helt gratis!!!

1. Ungarn på 74 ord*

Oracle Red Bull Racing satte en Formel 1-rekord i Ungarn med deres 12. sejr i træk. Holdet sløg McLarens rekord fra 1988 med 11 sejre i træk, da Max Verstappen vandt sit syvende race i træk og opretholder holdets pletfri rekord i 2023. McLarens Norris sluttede som nummer to for anden gang i træk, mens Verstappens holdkammerat Sergio Pérez leverede en imponerende præstation fra niende startposition og opnåede tredjepladsen, hans bedste resultat i Budapest.

*2023 er den 74. sæson af Formel 1-verdensmesterskabet

2. Det ungarske GP i seks billeder

Verstappen's first-corner placement was perfect © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen's winner's trophy didn't survive the celebrations... © Getty Images/Red Bull Content Pool For the seventh race running, number 1 was position 1 © Getty Images/Red Bull Content Pool Just 0.003s denied Verstappen a sixth straight pole on Saturday © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez used every inch of track to end his run of missing Q3 © Getty Images/Red Bull Content Pool Ricciardo's grin was back, and AlphaTauri was back in Q2 with the Aussie © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. Max ryster nederlag af og knuser forbannelsen fra første række

Max crossed the line with a season-best margin over the rest © Getty Images/Red Bull Content Pool

Tilbage til lørdag var oddsene for, at Verstappen ville forlænge sin sejrsstreak - og dermed holdets sejrsstreak - ikke umulige, men heller ikke en sikkerhed. Hollænderen blev slået til pole position med en minimal margin på 0,003 sekunder af Lewis Hamilton - Mercedes-køreren tog sin niende ungarske pole position, flest poles på en enkelt bane af en hvilken som helst kører nogensinde.

Verstappen, der startede fra andenpladsen på en berygtet snavset bane, var ikke et godt varsel, da andenpladsen kun havde vundet i Budapest en enkelt gang i de tidligere 12 ungarske Grand Prix. Men den regerende verdensmester tog let på statistiske præcedens ved at komme godt afsted, erobrede den indvendige linje i den første sving og skilte sig hurtigt af med forfølgerne, anført af McLaren-rookien Oscar Piastri.

Verstappens sejrmargen på 33,731 sekunder var den største i denne sæson. Forskellen kom efter en weekend, hvor han ikke havde toppet en eneste træningssession hele weekenden før løbet - en sjældenhed i en sæson, hvor han nu har vundet ni ud af 11 løb og har en fordel på 110 point halvvejs i mesterskabet.

Hans hurtigste omgang i løbet lige efter hans sidste pitstop var imponerende - en tid på 1m 20.504s på omgang 53 var over et sekund hurtigere end hvad nogen andre opnåede hele eftermiddagen.

Normalt ville Pérez være skuffet over den 37-sekunders kløft til hans holdkammerat ved målstregen, men tredjepladsen for den mexicanske kører på en bane, der hidtil har været tør for succes i hans F1-karriere, var en podie, som han længe havde ventet på, og som kom på et belejligt tidspunkt.

Pérez kom i Q3 om lørdagen for første gang i seks løb og valgte at starte løbet med de hårde Pirelli-dæk i et forsøg på at bruge en længere første stint før hans pitstop for at stige op i feltet. Det lykkedes, og Checo rykkede op på andenpladsen ved omgang 21 og brugte derefter flere kraftfulde overhalinger på George Russell (Mercedes) og Piastri for at sikre sig tredjepladsen med 20 omgange tilbage.

Norris forblev inden for rækkevidde, da omgangene tikkede ned. Men lappede trafik ødelagde chancerne for en andenplads, og Pérez endte tre sekunder efter McLarens kører ved målstregen, mens han sikrede sig sin sjette podieplacering i år og blev hædret som Dagens Kører af sportens fans.

4. Daniel Ricciardos lange vej tilbage

Ricciardo's tyre management skills came to the fore © Getty Images/Red Bull Content Pool

Daniel Ricciardo startede og sluttede som nr. 13 i sit første løb tilbage efter at have overtaget Scuderia AlphaTauri fra Nyck De Vries. Dog var det langt fra et problemfrit løb for den otte gange Grand Prix-vinder, da han med en lang slutspurt kæmpede sig tilbage i rækkefølgen efter en kollision i første sving.

Australieren imponerede om lørdagen ved at komme i Q2, første gang holdet havde klaret sig igennem den første kvalifikationsfase i fire løb. Men hans kvalifikationsindsats så ud til at være spildt, efter at Alfa Romeos Zhou Guanyu ramte ham i første sving. Ricciardos AT04 blev ramt rundt som en pinball og kom i vejen for Alpine-kørerne Esteban Ocon og Pierre Gasly, der begge var nødt til at trække sig tilbage med skader.

Fra sidste pladsen satte Ricciardo foden i jorden og viste værdien af sin erfaring ved at køre 40 omgange på de samme medium-dæk og slutte løbet, hvor han startede.

Hans nye holdkammerat Yuki Tsunoda var kortvarigt begunstiget af kaosset i første sving, da han steg fra 17. til 11. plads, da feltet spredte sig for at undgå de snurrende Alpine-biler. Men en svær periode på de hårde dæk fik ham til at falde tilbage bag Ricciardo og slutte som nr. 15, hvilket forlængede hans pointløse løbsstreak til syv.

5. Det tal, du skal kende

251: Første og tredjepladsen til Verstappen og Pérez fik Red Bull til at overgå 250 Formel 1-podiumplaceringer og blive det femte hold (efter Ferrari, McLaren, Williams og Mercedes) til at nå den milepæl.

6. Dagens citat

Endelig havde vi en virkelig god start! Da jeg havde den indvendige linje, vidste jeg, at det sving tilhørte mig. For holdet er 12 sejre i træk bare utroligt ... en dag som i dag er bare perfekt. Max Verstappen

7. The stats that matter

Drivers' championship top 5

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 281 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 171 -110 3 Fernando Alonso Aston Martin 139 -142 4 Lewis Hamilton Mercedes 133 -148 5 George Russell Mercedes 90 -191

Constructors' championship top 5

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 452 - 2 Mercedes 223 -229 3 Aston Martin 184 -268 4 Ferrari 167 -285 5 McLaren 87 -365

8. Uden for banen

Versionen af RB19, der førte Verstappen og Pérez til holdets fjerde 1-2 resultat af året ved Miami Grand Prix, så lige så fantastisk ud, som den kørte, takket være en speciel Florida-inspireret lyserød, blå og lilla lakering, der blev skabt som en del af 'Make Your Mark'-kampagnen.

Argentinas Martina Andriano vandt den fan-ledede konkurrence blandt medlemmer af 'The Paddock', holdets gratis loyalitetsprogram, som en del af en mulighed for at genstarte RB19's lakering. Hør fra Martina om, hvordan hendes design blev valgt, og se, hvordan lakeringen blev skabt, i videoen nedenfor.

3 min Discover How The Miami Bull Was Born Hear from the fan who designed our RB19 Livery that debuted in Miami

9. Where to next, and what do I need to know?

Runde 12 (Belgien), 28. - 30. juli

Circuit navn/location: Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot

Længde/laps: 7.004km, 44 laps

Grands Prix holdt/debut: 55, 1950

Mest successfulde driver: Michael Schumacher (seks wins)

Mest successfulde team: Ferrari (14 wins)

2022 podium: 1st: Max Verstappen (Red Bull Racing), 2nd: Sergio Perez (Red Bull Racing), 3rd: Carlos Sainz (Ferrari)

10. Inside the wide world of Red Bull Motorsports

Márquez calls his team his second family © Red Bull Media House

Marc Márquez har givet den maks gas det meste af sin tid i MotoGP™, og det er en tilgang, der har givet utrolige resultater, idet han har vundet otte titler i 10 sæsoner, heraf seks i den mest prestigefyldte klasse.

Men da tilbageslag efter tilbageslag ramte ham efter en ulykke i Spanien i 2020, der ændrede retningen for hans karriere, indså den spanske stjerne, at han "skulle ændre noget" for at komme tilbage til sin vindende facon. Han lærte at arbejde baglæns for at opnå sine mål.

Værten af Mind Set Win, Cédric Dumont, taler med MotoGP-legenden, før han deler en øvelse, som alle kan tage til sig for at nå deres mål ved hjælp af den alternative målsætningsproces kaldet omvendt planlægning.