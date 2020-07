Unik mulighed for at møde F1-kørerne online

Sådan skaffer du dig dit ’backstage pass’ til den ekslusive online-session

Den 11. og 12. juli kan du blive inviteret til en Formel 1-oplevelse, som du aldrig har set før : Den virtuelle grønne løber til Styria-grandprixet. Det er din chance for at være på Red Bull Ring, når F1-stjernene ankommer til på banen. Inden de går ind i deres garage, har du nu muligheden for at tale direkte med dem på et online videokald.

Mange af kørerne og team-cheferne giver sig tid til at stoppe op og hilse på fansene og tage en hurtig snak. For jer, der bliver udvalgt til at møde stjernerne, er det en unik oplevelse, hvor I ikke behøver at slås med hundredevis af fans for kørernes opmærksomhed – det er helt personligt.