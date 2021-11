Red Bull BC One: Verdens bedste breakers mødes, og DK er repræsenteret!

Red Bull BC One Red Bull BC One is the biggest one-on-one B-Boy …

I finalen til Red Bull BC One mødes de bedste breakers fra hele verden, for at repræsentere deres land og kæmpe om sejren i en solo B-Boy og B-Girl konkurrence. Vinderne vil blive kronet som Red Bull BC One verdensmestrene i 2021 og tager de meget eftertragtede mesterskabsbælter med sig hjem.