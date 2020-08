Verdens største 1v1 League of Legends-turnering skal spilles i Danmark

Er du klar til at tage kampen op?

Det officielle verdensmesterskab i 1v1 League of Legends (LoL), Red Bull Solo Q, bliver igen afholdt i samarbejde med Riot Games – og i år finder de europæiske finaler sted i Danmark . Inden finalerne vil der hver anden søndag være mulighed for at deltage i de danske kvalifikationer fra d. 30. august og to måneder frem.

Se teaseren til Red Bull Solo Q her:

Red Bull Solo Q kommer til Danmark!

Red Bull Solo Q er en mulighed for amatørspillere til at vise deres skills i en-mod-en situationer . For at vinde sin kamp skal deltageren enten eliminere sin modstander, ødelægge en turret eller nå en creepscore på 100 først.

Vinderen af den internationale finale får muligheden for at prøve kræfter mod verdens bedste spillere til det årlige All Stars-event , hvor den professionelle elite samles og dyster om den absolutte hæder.

Store LoL-stjerner støtter Red Bull Solo Q

Du kan også se frem til at se et af de mest populære ansigter i det internationale League of Legends-community, Eefje ’sjokz’ Depoortere . Hun vender tilbage som global brandambassadør for Red Bull Solo Q. Hun vil være at finde som analyst på de europæiske finaler, der afholdes i København d. 21. – 22. november.

Sjokz til Red Bull Player One sidste år © Red Bull Content Pool

Der er ligeledes støtte fra nogle af de største spillere fra League of Legends-scenen – som ovenikøbet er fra Danmark. Rasmus "Caps" Borregaard Winther er en af verdens bedste spillere , og han glæder sig til, at Red Bull Solo Q kommer til Danmark:

Det er fantastisk, at en så stor international turnering skal afholdes i Danmark. Vi har heldigvis rigtigt mange dygtige League of Legends-spillere i landet, så mon ikke der er gode chancer for, at det danske flag kommer langt i turneringen? Jeg glæder mig i hvert fald meget til at følge Red Bull Solo Q og de danske spillere. Rasmus Borregaard Winther League of Legends

Datoer for Red Bull Solo Q

Der er rigeligt af muligheder for at kvalificere sig til den danske finaleturnering med de fem qualifiers:

30. august : 1. qualifier

13. september : 2. qualifier

27. september : 3. qualifier

11. oktober : 4. qualifier

18. oktober : 5. qualifier

8. november : Dansk finale

21.-22. november : Europæisk finale i København

5.-6. december : World Finals