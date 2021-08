Vild kamp om podiet på finaledagen til Extreme E i Grønland

Alle tre hold havde et ret smooth skifte, så det nu var Laia Sanz (Acciona Sainz), Stéphane Sarrazin (Veloce Racing) og superstjernen Sébastien Loeb (X44), der susede ud over det grønlandske sand !

Alle tre hold havde et ret smooth skifte, så det nu var Laia Sanz (Acciona Sainz), Stéphane Sarrazin (Veloce Racing) og superstjernen Sébastien Loeb (X44), der susede ud over det grønlandske sand !

Det stod hurtigt klart at Loeb ikke gad at ligge bagerst, så han lavede en modig overhaling af Sarrazin i en af de første sektioner, inden han overhalede Sanz i Super Sectoren, da han brugte sin

Det stod hurtigt klart at Loeb ikke gad at ligge bagerst, så han lavede en modig overhaling af Sarrazin i en af de første sektioner, inden han overhalede Sanz i Super Sectoren, da han brugte sin hyperdrive-knap .

Det stod hurtigt klart at Loeb ikke gad at ligge bagerst, så han lavede en modig overhaling af Sarrazin i en af de første sektioner, inden han overhalede Sanz i Super Sectoren, da han brugte sin hyperdrive-knap .