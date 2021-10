Se de vildeste airs i Red Bull Rampage historien

Til Red Bull Rampage er størrelse alt. I tilløb til dette års event – som kan ses live på Red Bull TV fredag den 15. oktober – kan du se de en række af de største kløfter der er blevet hoppet ud i, i mountain bike historien.

Risiko, belønning & Rampage: Sværhedsgraden

Når man sidder derhjemme er det svært helt at forstå hvilken størrelse og skala der køres på i Red Bull Rampage terrænnet. I videoen herover viser Cam McCaul sporet samt nogle af de berømte features fra en MTB-rytters perspektiv, for at vise hvor stort et event det i virkeligheden er.

Kyle Strait – Gigantisk kløft, 2004

Kyle Strait har været til hver eneste Rampage, først som helt grøn, og senere som en dobbelt Rampage-vinder. I 2004 forsøgte Josh Bender sig med et gigantisk 18-meter gap uden succes. Den dengang 17-årige Strait øjnede muligheden. Han angreb det samme gap, smed sit trademark suicide no-handler og banede vejen for en sejr. Det var første gang en MTB-rytter kombinerede air med et trick til Rampage. Det cementerede også Strait som en deltager der fortjente anerkendelse og respekt.

Kurt Sorge – Kæmpe dobbelte backflips, 2017

Kurt Sorge's winning run

Canadiske Sorge blev den første tre-dobbelte Red Bull Rampage vinder da han leverede et fantastisk finaleløb i 2017, hvor højdepunkterne var to gigantiske backflips ud fra de ikoniske klipper i Virgin, Utah. Sorge's vinderløb gav et sammenhængende flow med en række tekniske flips der imponerende alle på bjerget. Dommerne var enige og gav ham en score på 92.66.

Canyon Gap Nr. 1 – 2013/14

Body of Work: Kelly McGarrys Canyon Backflip

Til det andet Rampage-event var hovedattraktionen det berygtede Canyon Gap, et mere end 18-meter bredt monster der kunne give deltagerne mareridt. Det lykkedes Cam McCaul at tæmme bæstet med sit løb i 2012, og i det efterfølgende år gjorde hans team det endnu vildere ved at øge kløftens bredde med omkring tre meter. Alle's favorit Kiwi, Kelly McGarry, overraskede verden ved at lave et pragteksemplar af en backflip over det 22-meter brede gap, uden at fortælle nogen om det. Det landede den legendariske rytter en 2. plads samt et spot på tv-skærme verden over.

Oakley Icon Sender – 2013

Cam Zink flipuje Oakley Icon Sender

Den mest notoriske menneskeskabte feature i Red Bull Rampage historien må være 'the Oakley Icon Sender'. I 2013 landede Cam Zink prisen for best trick med en imponerende tilrettelagt backflip over monsteret, mens Kyle Strait lavede en suicide no-hander ud over the Sender for at lande førstepladsen.

Tyler McCaul – 2013

Tyler McCaul - Big Red Bull Rampage Drop

I 2012 fandt Tyler McCaul det perfekte spot til et gigantisk step-down som han ville bygge til sit spor, men havde hverken ressourcer eller tid nok til at nå det. Året efter vendte han tilbage med et grave-crew dedikeret til at bygge hvad der skulle blive hans livs største spring.

Efter at have testet uendeligt mange gange begav han sig endelig ud i springet og klarede det i første huk. Det førte til en velrespekteret 5. plads i finalen.

Et 23-meter step-down – 2014/15

Andreu Lacondeguy - 76 Foot Drop - Rampage

I 2014 slog Graham Agassiz og Andreu Lacondeguy sig sammen for at bygge det måske højst scorende og mest imponerende spor i Rampage historien.

Udover den hurtigste fall line, leverede canadieren og spanieren det ene elegante spring efter det andet, indtil de nåede til et vanvittig step-down spring der førte dem direkte ind til RZR Moto Booter jump. Lacondeguy stod på kanten og holdte øje med vindhastigheden for Aggy. Kamloops-rytteren stolede på Lacondeguy og leverede det gigantiske spring der senere hen skulle blive et midtpunkt for andre legendariske løb, også for vinderen Lacondeguy.

Canyon Gap Nr. 2 – 2015

Sam Reynolds: Nejlepší trik Red Bull Rampage 2015

Da tiden var inde til det tredje Rampage var the Canyon Gap for længst blevet et fast element i landskabet, og de bragte det derfor med sig. Her var spændet over kløften på ca. 23 meter som blot gjorde det endnu mere skræmmende, men alligevel mere egnet til at lave tricks. Backflips og endda et forsøg på et frontflip blev fremvist, og det måske mest fashionable trick blev leveret af Sam Reynolds's vanvittige stretched-out Superman.

Ethan Nell's suicide no-hander fra et kæmpe drop, 2018

Ethan Nell's third-place run

Amerikaneren Ethan Nell havde en del højdepunkter i løbet i 2018. Iblandt hans præstationer var der blandt andet en step-down backflip, en nose manual ned af en stejl bakke efterfulgt af en suicide no-hander fra et kæmpe drop. Han sluttede løbet af med en flatspin 360. Velvidende at han allerede havde sikret sig en tredjeplads før han kastede sig ud i sit andet løb, udnyttede han chancen for at kræse lidt for publikum og fik masser af hujen med på vejen.

Brendan Fairclough's backflip over en Canyon kløft, 2019

Brendan Fairclough's backflip går over historien © Peter Morning/Red Bull Content Pool

Fire top-10 placeringer fordelt på fire Rampages var en udmærket præstation for britiske downhill-cum-freerider Brendan Fairclough, men i 2019 tog han sit løb til et nyt niveau. En casual nose manual down fra start-rampen viste en MTB-rytter i sit naturlige habitat på de røde stenblokke i Utah, og den selvsikkerhed blev nødvendig for at færdiggøre sit mesterlige løb med en perfekt backflip henover den 15,24 meter brede kløft. Publikum brølede deres tilfredshed ud for fulde gardiner alt imens Brendog's crew løb efter ham i begejstring. Selvom det ikke var nok til at give ham en plads på podiet betød en score på 87,66 at han var blandt de bedste af de resterende deltagere i 2019.

