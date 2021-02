We, the Danes - derfor er danskerne blandt de mest aktive i verden!

We, the Danes-video

Og det er netop det, den nylancerede We, the Danes-video hylder: de aktive danskere.

, der trækker i vintertræningstøjet, så fodbolden også kan trilles, når temperaturerne nærmer sig frysepunktet. We, the Danes er fortællingen om, hvordan den danske vinter bliver overvundet år efter år. Se hele videoen her:

We, the Danes

Mere end en video

Men We, the Danes er ikke kun en video. Det er en måde, hvor vi alle sammen kan dele vores bedste metoder til at holde os aktive gennem vinteren i Danmark.

Mangler du den sidste motivation for at komme i gang med vintertræningen? Her finder du vintertræninginspiration, og kan følge med i, hvordan danskerne deler deres vintertræning med #WeTheDanes

Gør som Nadia Nadim og Anusha Samia. Knap en kold Red Bull op og se We, the Danes-videoen. Så har du både inspiration og energi til at komme ud og få det bedste ud af det skønne, danske vintervejr!

