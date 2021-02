I We, the Danes-videoen udfordrede atleterne de danske vejrforhold, for at vise hvorfor, vi danskere er nogle af de mest aktive i verden:

We, the Danes

Optagelserne udfordrede produktionscrewet til at være kreative. De blev tvunget ud i vandet og på diverse transportmidler for at komme helt tæt på atleterne og fange dem i aktion.

Se her nogle af billederne fra produktionen, hvor skateboard, ladcykel og en dukkert i Vesterhavets bølger blandt andet var på programmet for DOP og producer, Anders von Holck.

