Med alle otte destinationer på plads kan opvarmningen til årets Red Bull Cliff Diving World Series roligt begynde. Denne sommer kan du igen se verdens bedste cliff divere udføre deres akrobatik, med afsæt fra de mest spektakulære spots i verden. Forvent drama, forvent spænding og forvent en intens kamp for titlen ved en af sommerens absolut fedeste konkurrencer.

Hvis du enten er helt ny indenfor cliff diving eller bare gerne vil dykke lidt dybere ned i sporten, så får du her, alt hvad du behøver at vide forud den kommende sæson.

01 Hvad er cliff diving?

Frit fald fra op til 27 meter kombineret med luftakrobatik af fineste karat - det er essensen og den simple måde at forklare cliff diving på. Siden 2009 har Red Bull Cliff Diving World Series skabt platformen for netop denne ekstremsport. Her finder du den reneste og mest komplekse form for moderne udspring.

12 kvinder og 12 mænd konkurrerer i hver deres kategori om at ende øverst på podiet ved hvert event. Ud fra deres præstationer og placeringer uddeles der point, der til sidst i sæsonen fortæller, hvem der har gjort sig fortjent til det eftertragtede King Kahekili-trofæ.

Red Bull Cliff Diving © Esben Zøllner Olesen

02 Hvor startede cliff diving?

Selvom Red Bull Cliff Diving World Series kun har eksisteret siden 2009, så blev der sprunget fra klipper i Hawaii for flere hundreder af år siden. King Kahekili, der også lægger navn til World Series trofæet, var manden, der tog de første spring fra de hellige Kaunoloklipper i hjemlandet i 1700-tallet.

De ældgamle principper fra Hawaii 'mana' og 'pono,' der betyder styrke og balance, var altafgørende da 'lele kawa,' der løst kan oversættes til 'afsæt med fødderne fra en højt placeret klippe ned i vand, uden det plasker,' blev opfundet på Hawaii i det 18. århundrede. Det er de samme principper, cliff diving er bygget af idag.

03 Videnskaben og teknikken bag cliff diving

Man hører fra tid til anden, at folk kalder visse sportsgrene for en kunstform. Det gælder også cliff diving - og med rette. Samtidig ligger der også en masse videnskab og beregninger bag sporten. Højde, fart, og g-kraft såvel som luftakrobatisk orientering, timing og fysisk styrke. Alle nødvendige egenskaber, du skal mestre, for at lave de mest perfekte, estetiske og frem for alt sikre spring.

Her er et par facts om cliff diving:

Afsæt - Op til 0.8m

Rotation - 2,4 pr. sekund

Hastighed i frit fald - 22,5m pr. sekund

Tid i luften - 2,6 sekunder

Hastighed ved kontakt med vandoverfladen - Op til 85km/t

Påvirkning ved mødet med vandet - 10G

Når det kommer til sammensætningen af springet, så har atleterne selvsagt brugt at utal af timer på at finde den rigtige formular, der passer til deres individuelle styrker. De vælger mellem fem forskellige afsætsmuligheder, som kombineres med en række af mulige elementer af akrobatik - eksempelvis hoftebøjet eller sammenfoldet saltomortale med forskellige former for vertikale skruer. Det handler om at imponere dommerne.

3 min 10 Years of Cliff Diving After 72 stops in 25 countries and water temperatures ranging from 28 Celsius to bone-chilling 8 Celsius, this year the Red Bull Cliff Diving World Series celebrates its 10th anniversary.

04 Hvordan bliver pointene fordelt?

Hvert spring kan få mellem 0 og 10 point fra hver dommer i et panel af fem. Det er også muligt at give halve point. Den højeste og den laveste score bliver fjernet, hvorefter de tre sidste scorer bliver lagt sammen og ganget med pointene for sværhedsgraden af springet.

Et event består af fire runder, og pointene fra hver runde bliver løbende lagt sammen, så der til sidst kan uddeles placeringer og dermed findes en vinder. Alt efter hvilken placering, man opnår, får man point til det samlede mesterskab, der løber over hele sæsonen.

Pet sudija, pet ocjena © Romina Amato/Red Bull Content Pool

05 Hvor kommer World Series forbi i år?

Red Bull Cliff Diving World Series bliver afholdt på de mest imponerende locations, hvor atleterne springer ud fra klipper, historiske broer, ikoniske bygninger og ved siden af vandfald. Siden konkurrencen startede i La Rochelle i Frankrig tilbage i 2009, har eliten af cliff divere vist deres evner frem over hele kloden. Fra paradisiske steder som Hawaii, Thailand og Filippinerne til mere urbane miljøer som Dubai, Bilbao og så selvfølgelig operaen i København.

I år kommer Red Bull Cliff Diving World Series forbi helt nye og imponerende destinationer. For første gang skal atleterne til Paris og Oslo, og så bliver finalen sågar afholdt på et helt nyt kontinent, når Sydney danner rammen om sæsonens sidste event i Australien. Derudover kan fansene se frem til velkendte og ikoniske steder som Mostar i Bosnien-Hercegovina, Sisikon i Schweiz og Polignano a Mare i Italien.

Turen ud på platformen © Esben Zøllner Olesen Hagl i juni © Dean Treml 35.000 tilskuere var mødt op © Dean Treml/Red Bull Content Pool David Colturi © Dean Treml/Red Bull Content Pool Orlando Duque © Dean Treml/Red Bull Content Pool Gary Hunt © [unknown] Dommerne så til fra båden hele dagen © Dean Treml Tid til at tage et billede © Dean Treml/Red Bull Content Pool Bådplaser på første række © Dean Treml/Red Bull Content Pool Lige i splash zone © Dean Treml/Red Bull Content Pool Spring blev udført med forskellig sværhedsgrad © Dean Treml/Red Bull Content Pool Blå himmel og masse af glade mennesker © Dean Treml/Red Bull Content Pool Følelsen man har efter at være hoppet 27 meter © Dean Treml Håndstanden © Romina Amato Positionen vi alle havde i hele af dagen © Dean Treml Kongen af København © Romina Amato En smuk bygning til en elegant sport © Romina Amato Helt spændt op © Romina Amato Hvorfor hoppe når man har sådan en udsigt? © Romina Amato Anatoliy Shabotenko mid-air © Esben Zøllner Olesen "Håret må give den ekstra balance" © [unknown] Tilskuere til lands og til vands © Esben Zøllner Olesen Mexicanske Jonathan Paredes © Esben Zøllner Olesen Sekvens på 3 sekunder © Esben Zøllner Olesen Operaen: Nu med boblebad © Esben Zøllner Olesen Der er ikke så meget andet at sige end: Wow! © Esben Zøllner Olesen Solen høj på himlen © Esben Zøllner Olesen Vinderen af dagens højeste selfie: @justmolnar © Esben Zøllner Olesen Supratil! © Romina Amato Der hilses på første række © Romina Amato 4. sejr i træt! © Dean Treml/Red Bull Content Pool Tak for i år og en fantastisk dag ved Operaen! © Esben Zøllner Olesen

06 Hvem er atleterne?

Igennem de sidste 12 år har 85 atleter fra hele verden trådt up på World Series platformene. Mændende har konkurreret siden 2009, mens kvinderne debuterede i 2014. Begge serier har hver især været domineret af især to legendariske udspringere.

Gary Hunt , der er britiskfødt, men som nu representerer Frankring, har været mændendes altdominerende skikkelse med sin imponerende World Series karriere. Ni samlede titler, 43 enkelte eventsejre og 71 podier har han opnået i sine i alt 84 konkurrencer. De eneste andre mænd, der har haft fingrene i King Kahekili trofæet, er colombianske Orlando Duque , mexicanske Jonathan Paredes og russiske Artem Silchenko.

Ligeså dominerende har australske Rhiannan Iffland været hos kvinderne i de seneste fem sæsoner. I 2016 debuterede hun på et wild card med en sensationel sejr ved Red Bull Cliff Diving Wolrd Series i Texas. Siden har hun vundet fem samlede World Series titler og 23 enkelte eventsejre i 29 konkurrencer. Og så er hun gået ubesejret igennem to hele sæsoner.

Ved hvert event stiller otte faste cliff divere op i hver kategori. Derudover stiller fire yderligere atleter op i hver kategori på et wild card, og de kan optjene point på samme måde som de permanete atleter.

Rhiannan Iffland og Gary Hunt fejrer deres sejr i Italien © Romina Amato/Red Bull Content Pool

07 Hvornår starter den nye sæson?

Efter en spændende og ikke mindst rekordbrydende comebacksæson i 2021 er Red Bull Cliff Diving World Series og de otte fantastiske destinationer nu tilbage med den 13. sæson. Det hele starter i Boston, USA d 4. juni. Her er alt, hvad du behøver at vide om den nye sæson.