Fra elitegymnast til paratlet

For ca. 10 år siden var Mikkel ude for en træningsulykke. Han var på det tidspunkt gymnast, og var i gang med at træne op til de nordiske mesterskaber. Ulykken skete, da Mikkel udførte et rutinespring, som desværre gik galt...

Jeg fik det, man på gymnastsprog kalder et black out - et splitsekund, hvor man ikke ved, hvor man er henne. Mikkel

Selvom Mikkel handlede instinktivt i faldet, og prøvede at skåne sig selv, landede han på hovedet og brækkede nakken mellem C6 og C7. Siden dengang har Mikkel siddet i kørestol.

Den første tid efter ulykken kæmpede Mikkel med at skabe sin identitet i kørestol. Det var et kæmpe skift at skulle vænne sig til. Og i starten havde den ellers så glade sportsudøver svært ved at se sig selv i spejlet, fordi han ikke så en sportsmand. Men den opfattelse er heldigvis blevet vendt helt på hovedet sidenhen. "Man kan sagtens være en dygtig sportsudøver, selvom man sidder i kørestol," fastslår han.

Som tiden er gået, har Mikkel vænnet sig mere og mere til sin tilværelse i kørestol. "Og man kan helt sikkert skabe sig et dejligt liv i kørestol"! Han synes, at forskning i rygmarvsskader er fantastisk, men han vil altid stille ny-tilskadekomne først i køen til at få hjælp, fordi tilvænningsperioden er så svær.

I dag spiller Mikkel kørestols-rugby og får sin elitesportslyst stillet den vej igennem. Han er generelt meget sportsinteresseret og finder stor glæde i at deltage i et løb sammen med andre. Mikkel har derfor haft gode oplevelser med sine deltagelser i Wings for Life World Run.

Og den 9. maj løber han med på Østerbro i København.

Det er fedt at kunne deltage i noget sammen med gående. Det er ikke mange sportsgrene, hvor man kan det. Mikkel

Til hverdag studerer Mikkel biomedicinsk teknik på Aarhus Universitet, men er bosat i Odense.