Kristian er rygmarvsskadet og kvalificeret til De Paralympiske Lege

Kristian Bak Eriksen er født rygmarvsskadet, så han kender ikke til andet end en hverdag i kørestol. Og han er lidt af et forbillede. Til sommer skal han til De Paralympiske Lege i Tokyo med sit kørestolsrugby-hold. Og udover at være en dygtig atlet, så ser han positivt på tilværelsen med enormt gåpåmod.

Kristian er 29 år og bor på Nørrebro i København, hvor han netop har underskrevet sin første fuldtidskontrakt på arbejdsmarkedet efter at have afsluttet sin master i branding og marketing. Ved siden af sit arbejde spiller Kristian på landsholdet i kørestols-rugby. Han startede for mange år siden og har spillet på landsholdet de sidste otte år. Til sommer gælder det De Paralympiske Lege i Tokyo.

Kristian Bak Eriksen © Louise Dyring Mbae/DIF

Kristian ser forskningen i rygmarvsskader som fantastisk interessant. Også selvom han ikke kan se sig selv tage imod en rygmarvsoperation, hvis han skulle få tilbuddet. For Kristian er der for mange risici forbundet med en sådan operation, men han støtter meget op om Wings for Life, der støtter forskningen i rygmarvsskader.

Det gør han, fordi han bakker op om sine ligesindede, og fordi han meget gerne ser forbedringer i hele setuppet omkring rygmarvsskadede. Både i sygehusvæsenet og alle andre steder.

Og fordi han håber, at de rygmarvsskadede, der har svært ved at forene sig med livet i kørestol, en dag kan få muligheden for at rejse sig og bruge sine ben.

Kristian er født med sin rygmarvsskade, hvilket er lidt usædvanligt. De fleste får en rygmarvsskade som konsekvens af en ulykke eller en nontraumatisk hændelse som fx et kræftforløb.

Først da Kristian var fem år, fastlagde lægerne diagnosen. I takt med, at han voksede, kunne lægerne fastsætte årsagen til hans manglende bevægelse i benene. Inden da havde de blandt andet kigget ind i diagnoser som muskelsvind og rygmarvsbrok.

Fordi Kristian er opvokset i kørestol, kender han ikke til andet, og hans familie har hele hans liv hjulpet med at få alle forudsætninger gjort så gode som muligt for Kristian. Og han har levet en helt normal tilværelse med normal børnehave og Roskilde Festival - to af de højdepunkter, han selv nævner.

Kristian Bak Eriksen © Louise Dyring Mbae/DIF

Kristian har derfor ikke de store udfordringer i at sidde i kørestol. Men skal han highlighte en af de ting, der altid har været et fix-point i hans hverdag, er det tilgængelighed. Tilgængelighed i omverdenen - kan man komme derhen? Er der trapper? Findes der andre veje end grusvejen? Så hvis Kristian kunne lave én ting om, ville det være at asfaltere alle veje og at udrydde trapper.

Mentalt oplever Kristian ikke de store udfordringer. Men selvfølgelig er der folk, som kigger spørgende på ham nu og da.

Kristian har været tilmeldt Wings for Life World Run to gange. Den ene gang blev han desværre syg på vejen, men i 2014 kørte han 13km i sin kørestol i Aarhus. I år deltager han igen for at få et sjovt og udfordrende afbræk fra den daglige, skemalagte træning frem mod De Paralympiske Lege.

Jeg er jo et kæmpe konkurrencemenneske, så selvom jeg ikke satser på at brænde den helt af til årets løb, så skal jeg nok ramme i hvert fald 10 km. Kristian