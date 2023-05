Wings for Life World Run 2023 - alt du behøver at vide

Det er igen blevet tid til at løbe for dem, der ikke kan. Søndag d. 7. maj, bliver der nemlig igen samlet penge ind til Wings for Life-fonden, når løbere og kørestolsbrugere sammen støtter op om den gode sags tjeneste.

Wings for Life-fonden samler penge ind til folk, der er ramt af rygmarvsskader, og som derfor ikke selv er i stand til at løbe. Hvor henne i verden du vil løbe, er helt op til dig selv, men hvis du vil være en del af det organiserede fælles App Run, så foregår det i år ved Kulturkasernen i Fredericia.

1 min Wings for Life World Run Fredericia 2023

Det er altså vigtigt at nævne, at du kan deltage, uanset hvor i verden du befinder dig.

Uanset hvad går 100 procent af deltagergebyret direkte til Wings for Life, en non-profit-fond der finansierer videnskabelig forskning og kliniske forsøg med det formål at finde en kur mod rygmarvsskader.

3 min Wings for Life World Run 2022 In 165 countries, 161,892 participants from 192 nations came together for the Wings for Life World Run 2022.

1. Hvordan deltager man i Wings for Life World Run?

Så du skal da også være med, skal du ik?! Her er alt du behøver at vide, hvis du overvejer at deltage.

Du kan tilmelde dig på den officielle hjemmeside; www.wingsforlifeworldrun.com eller direkte i Wings for Life World Run appen. Appen kan du downloade i App Store eller Google Play Store . I år bliver det organiserede App Run som sagt afholdt i Fredericia. Tilmeld dig eventet her .

1 min Download den nye Wings for Life World Run App for 2021 Download den nye Wings for Life World Run App og gør træningen endnu federe!

2. Hvornår starter løbet?

Alle deltagere over hele kloden starter løbet kl. 13 dansk tid. Så ja - nogle steder løber de midt om natten.

3. Skal jeg bare løbe en hel dag?

Selvfølgelig skal du ikke det. 30 minutter inde i løbet vil en virtuel Catcher Car begynde at indhente alle løbere. Den virtuelle bil fungerer på den måde, at når den har indhentet dig, så er dit løb slut. Bilen er altså på en måde en levende målstreg, der forsøger at fange dig. Under hele løbet vil du blive holdt med selvskab af appen, og her vil du samtidig blive informeret om og guidet igennem dit løb.

Wings for Life World Run København 2022 © Jesper Grønnemark

4. Kan jeg støtte det gode formål uden selv at løbe med?

Meget gerne! Du kan donerer penge via de løbere, der deltager og på den måde give dem ekstra motivation. Det gøre du ved at indtaste navnet på den løber, du gerne vil motivere på wingsforlifeworldrun.com. Og ligesom med deltagerne, så går 100 procent af din donation direkte til Wing for Life-fonden.

5. Tjek dine indstillinger og forbered dig inden løbets start søndag d. 7. maj

Alle løbere verden over sættes i gang på samme tid ved en fælles global nedtælling. Derfor er det en god idé at have tjekket, om alt virker, som det skal, i god tid.

Det er ikke vanvittigt kompliceret, men hvis teknik ikke er din ven, så finder du herunder en god tjekliste, der er værd at gennemgå:

Tjekliste til inden løbsdagen d. 7. maj (gennemgå gerne senest lørdag d. 6. maj)

Download den seneste opdatering af Wings for Life World Run-appen i App Store eller Google Play Store .

Sørg for, at din telefon er indstillet korrekt til World Run-appen. Tjek eksempelvis dine batteri- og location-indstillinger. Det er vigtigt, at din telefon kan spore, hvor du befinder dig, samt at batteriet ikke slukker pga. 'batterisparefunktionen.' Du kan finde mere information om de tekniske specifikationer i appen eller på Wings for Life World Runs hjemmeside

Gennemgå et 'Training Run' i appen. Helst senest lørdag d. 6. Her kan du prøve det hele af og finde ud af, om alle indstillinger er, som de skal være.

Planlæg din rute i god tid, og undgå eksempelvis lange, dybe tunneller eller store skove, hvor de GPS-signal kan have svært ved at følge med.

Husk at lade din telefon op til løbet. Din telefon skal være ligeså frisk som dig.

Husk også at dine høretelefoner skal være fit for fight. Hvis de er batteridrevne, skal de lades op. Så kan du være med i Wings for Live World Runds underholdende og motiverende lydunivers.

På selve løbsdagen d. 7. maj

Luk alle dine andre apps ned. Så undgår du, at din telefon løber tør for juice, før du gør.

Gå ind i appen og vær klar cirka en halv time inden løbsstart. Her vil du opleve et 'pre-show' og en forsmag på, hvad der venter dig. Cirka 15 minutter inden startskuddet lyder, vil der være fælles opvarmning med en professionel coach.

Indstil appen til det rigtige sprog. Du kan vælge imellem 18 forskellige, så der brude være noget for ethvert øre.

Stil dig klar udendørs mindst 5-10 minutter før løbsstart, og tjek igen, at dine GPS-indstillinger spiller.

Mens du løber, er det en god idé indimellem at tjekke, om din telefon og appen stadig kører. Vi vil jo så gerne kunne følge med på sidelinjen.

Hvis du får brug for hjælp undervejs, så kan du kontakte Wings for Life Wolrd Runs support på deres hjemmeside eller i appen.

6. Praktisk information om Fredericia-eventet

Kommer du i bil til det organiserede løb i Fredericia? Så finder du parkering ved Sundhedshuset på Øster Voldgade 21.

Der vil løbende blive tilføjet flere praktiske informationer her på siden og i Facebook-eventet .