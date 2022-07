Wout van Aert: Allround-kæmpen i Tour de France

Wout van Aert kørte sig i den gule trøje tidligt i årets Tour de France, og med den bedrift sætter han tyk streg under, at han er en af de mest alsidige ryttere i feltet.

Den belgiske racer er en del af det stjernespækkede Jumbo-Visma-team ved dette års Tour, og vejen dertil har været fyldt med både op- og nedture.

Lær mere om fænomenet, Wout van Aert, her.

01 Født i belgisk cykelsports gyldne vugge

Van Aert blev født i 1994 i Herentals, som også var hjemstavn for en af ​​belgisk cykelsports mest berømte profiler nogensinde, Rik van Looy, der i sin karriere vandt alle fem endagsklassikere, to verdensmesterskaber samt den grønne pointtrøje i Tour de France.

02 Cykling i blodet

Wout van Aert er i familie med hollandske Jos van Aert, der er fætter til hans far. Jos van Aert kørte som professionel rytter fra 1988 til 1994 og deltog blandt andet i både Touren og Giro d'Italia. Han opnåede dog aldrig den samme succes og stjernestatus som Wout.

De to begyndte først at snakke sammen, da Wout van Aert allerede var en etableret rytter, og han kan derfor ikke tage meget af æren for sit yngre familiemedlems succes. I dag følger Jos van Aert familiens nye store stjerne tæt, og han er altid med til løbene, når han kan.

03 Før han indtog landevejene, erobrede han tronen som kongen af cykelcross.

Van Aert var allerede et stort navn i cykelsporten, inden han tog hul på landevejene - og ikke kun nationalt. I 2016 vandt han sit første af fem belgiske mesterskaber i cykelcross, og i 16' 17' og 18' var han forsvarende verdensmester i samme disciplin. Han er i skrivende stund forsvarende belgisk mester.

Wout van Aert im gelben Trikot nach seinem Sieg auf der dritten Etappe © Kramon Nach beeindruckenden Solofahrten zählt er zu den Favoriten bei der Tour © Kramon

04 Mentaltræner gjorde ham til verdensmester

Op gennem rækkerne stod Wout van Aert i skyggen af Mathieu van der Poel, der gang på gang opnåede større resultater. I sit arbejde for at blive en bedre rytter tog han kontakt til mentaltræneren Rudy Heylen. van Aert har sidenhen udtalt, at "han hjalp mig med at vende tingene for mig." Efter blot få måneders arbejde med Rudy Heylen kunne Wout kalde sig både belgisk mester og verdensmester.

05 Alsidigheden er styrken

Van Aert er en gennemført cykelcross-rytter, men hans måde at have tilpasset sig landevejene er intet mindre end sublim - og han kan det hele. Han er en af de bedste på en tidskørsel, han kan køre op med sprinterne, og han er heller ikke ringe, når det kommer til endagsklassikerne, hvor han blandt andet har vundet løb som Milan-San Remo, Gent-Wevelgem og Amstel Gold Race.

Derudover er han en glimrende klatrer, hvilket han beviste, da han i Tour de France 2021 blev brugt som hjælperytter for sin kaptajn på de mindre stigninger i de store bjergetaper.

Nå ja... Og så vandt han den legendariske Mont Ventoux-etape ved sidste års Tour, efter at have angrebet 11km fra toppen. I dag er han oppe på syv etapesejre i Tour de France i alt.

Fortsat i gult! © Michael Steele/Getty Images

06 Et grimt styrt var tæt på at slutte det hele

Iført den hvide ungdomstrøje på den individuelle tidskørsel på 10. etape af Tour de France 2019 styrtede van Aert og pådrog sig en alvorlig skade, der sendte ham ud af løbet.

I et interview et par måneder senere fortalte van Aert, at det var tæt på at blive enden på hans karriere. Under en operation begik kirurgerne en fejl, da de overså en en overrevet sene. Modsat lægernes forudsigelse var han dog tilbage på crosscyklen igen senere samme år.

07 En enorm cykelrytter

En undersøgelse fra et par år tilbage viste, at gennemsnitshøjden for en professionel cykelrytter lå på 175cm. i gennemsnit. Med den højde sad rytterne umiddelbart mest fordelagtigt i sadlen. Det lader dog til, at Wout van Aert ikke har læst den undersøgelse - han bryder alle forudindtagelser om ryttere, når han til tider massakrerer feltet med sine 191cm.

Wout van Aert - Rytteren, der kan det hele.