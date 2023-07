Wout van Aert: Den alsidige mester

Det giver ingen mening, men Wout van Aert bliver tilsynelade aldrig træt. For nyligt - kort tid før årets Tour de France - trådte den belgiske cykelrytter ud af pedalerne efter en fem timer lang tur i de spanske Sierra Nevadabjerge for at lave dette interview. Her havde han tilbagelagt 3.500 højdemeter i, hvad der nærmede sig, den spanske sommervarme.

For mange en yderst smertelig omgang, men ikke desto mindre en ganske almindelig træningsession for den professionelle cykelrytter - en simpel dag på kontoret. Det er den slags arbejde sammenlagt med tårnhøje ambitioner, der gør ham til en central figur i de største cykelløb i verden.

Dette interview fandt sted tilbage i maj - cirka en måned efter, van Aert havde gennemført årets forårsklassikere; en serie af europæiske endagsløb, der rangerer som nogle af de mest prestigefyldte løb på den internationale cykelkalender.

For i stedet for at tage på stranden og læse bøger og drikke cocktails, så tog belgieren arbejdshandskerne - eller rettere cykelhandskerne - på. Der er altid et nyt mål ude i horisonten. Derfor samledes han og flere af holdkammeraterne fra Jumbo-Visma for at påbegynde træningen frem mod dette års helt store milepæl - Tour de France.

You can't really pigeon-hole Wout van Aert when it comes to his abilities © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

"For at være ærlig, så kan jeg virkelig godt lide at tage på stranden, men vi er midt i sæsonen lige nu," svarer den 28-årige belgier i en snak om perspektiverne for hans træning.

"Vi er nødt til at starte vores optræning helt forfra frem mod sommeren. Det er en anden måde, du skal være i form på ved løb som Tour de France i forhold til endagsløbene. På denne træningslejr skal vi have opbygget en stabil base, der skal holde os fit hele sommeren."

Har smadret normen for professionel cykelsport

Moderne, professionel cykling er forankret i mange års udviklede traditioner, og en trend, der har været med til at definere sporten i dag, er specialisering. I takt med at der i de sidste mange år er kommet mere på spil, og træningen er blevet mere avanceret, er de største løb indenfor hver disciplin blevet domineret af ryttere, der målrettet træner deres individuelle styrker - eksempelvis bjergryttere, sprintere eller enkeltstartsspecialister.

Van Aert er en ud af en håndfuld ryttere, der har taget dette paradigme og smadret det til ukendelighed. Han blev i første omgang kendt i offentligheden som et stort cykelcrossfænomen. Som en rytter med et kæmpe talent og en ligeså stor arbejdsiver. Egenskaber, det kræver, for at blive verdensmester... Og blev han det? Oh yes.

Cyclocross was van Aert's first love © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

I de sidste fem år har van Aert fortsat presset sig selv til det maksimale for at nå til den nærmest utænkelige alsidighed, han besidder i dag. For samtidig med at han er blevet en nøgleperson i de store endagsløb, så har han ligeledes fået en overraskende stor rolle i verdens største cykelløb, Tour de France, hvor han også har vundet adskillige etaper af enhver tænkelig form. Han har med andre ord slået specialisterne i deres specialiteter.

Van Aert selv mener dog ikke, at alsidigheden alene skyldes hans talent og hårde arbejde:

"Det vigtigste er, at jeg aldrig har sat grænser op for mig selv - jeg har aldrig troet, at det ville være umuligt," fortæller han om sit overraskende gennembrud i Tour de France. "Jeg har altid været været åben for alle muligheder, og jeg har altid haft lyst til at give ting en chancen. Der er mange, der ikke engang giver det et forsøg, fordi de på forhånd ikke tror, de kan."

Rejsen til excellence

Ligesom så mange andre store ryttere i historien kommer van Aert fra den belgiske region Flandern. Født og opvokset i Herentals, en lille by nær Antwerpen. Her er cykling måske endda større end fodbold. Hans far var amatørrytter, og som otte-årig blev unge van Aert tilmeldt sit første cykelløb. Her fik han en andenplads, og siden da har han været hooked.

Som teenager blev det tydeligt, hvilken råstyrke og hvilke taktiske evner han havde, og i 2012 kørte han sig for alvor ind som et af de allerstørste talenter, da han sluttede som nummer to ved junior-VM i det vestlige Flandern. Ved siden af ham på podiet stod en anden teenager med et velkendt navn, nemlig Mathieu van der Poel, der var kommet i mål otte sekunder tidligere. Det blev starten på en tæt rivalisering, der stadig kører i højeste gear i dag, og som bliver anset for en af de største rivaliseringer i cykelhistorien.

I takt med at de to juniorkørere voksede op, har de overtaget og domineret den globale cykelcrossscene, og de har presset hinanden til det ekstreme undervejs. I dag har van Aert vundet tre verdensmesterskaber og tre VM-sæsontitler, og alligevel er det en hån i forhold til, hvor stort hans talent har været. Der var uden tvivl kommet flere titler til samlingen, og han kunne nemt have kørt sig ind i historien som en all-time cykelcross legende... Men han var skabt til mere.

van Aert and van der Poel battle it out at a cyclocross this past season © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

"Det var slet ikke en del af planen, det kom bare ret naturligt," forklarer van Aert om hans skifte til landevejscykling. "Da jeg bare var cykelcrossrytter, deltog jeg i et par landevejsløb som forberedelse, og her følte jeg også, at jeg havde et ret godt niveau. Så jeg tænkte; 'hvorfor ikke afprøve nogle af forårsklassikerne?'"

Til spørgsmålet, om hvordan han vil sætte ord på forskellen mellem at køre cykelcross og landevejscykling, forklarer van Aert kort:

"Et cykelcrossløb er omkring en time langt, og det er fuld power fra start. De fleste gange er det mest en kamp mod dig selv, hvor du prøver at komme igennem banen så hurtigt, som muligt, uden fejl."

Men landevejsløbet er et helt andet uhyre. "De kan vare helt op til seks-syv timer. Der er flere rolige passager, hvor det bare handler om at ligge på hjul og spare sig selv til finalen, men der kommer altid et tidspunkt, hvor løbet eksploderer, og hvor du bare er nødt til at have en større motor, fordi løbene er så lange. Det handler i bund og grund om, hvem der er bedst til at undgå træthed. Ofte handler det om, hvem der har bare en smule mere i tanken til finalen.

Warming down after a race is important whether on the road or in cyclocross © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Eksperter, kommentatorer og andre professionelle ryttere tvivlede på, at van Aert kunne gøre sig gældende i de store klassikere - især mod de garvede landevejsryttere, der var vant til de lange distancer, og som ikke også allerede havde kørt en intens cykelcrosssæson fra september til februar ligesom van Aert.

Men de kloge hoveder tog fejl. I 2018 forsøgte han sig for første gang for alvor som landevejsrytter og endte i top-10 i store forårsklassikere som Strade Bianche, Gent-Wevelgem og det ikoniske Flandern Rundt, og efter at have vist en støt stigende formkurve året efter, fik han for alvor sit gennembrud i 2020. Her blev det til sejr i Strade Bianche og Milano-Sanremo samt andenpladser ved både Flandern Rundt og VM. På bare tre år gik han fra at være et omvandrende spørgsmålstegn i eksperternes øjne til at være en superstjerne.

Tour de France er på alle parametre det største cykelløb i verden

Den belgiske superstjerne fortæller grinende, at hans første Tour de France "i bund og grund skete ved et uheld." En af hans Jumbo-Visma-holdkammerater trak sig kort tid inden løbet, og han blev derfor kastet direkte ud i det med meget kort varsel.

Ikke desto mindre startede Touren tilbage i 2019 ganske fornuftigt. På 10. etape lå debutanten med i en stor 30-mandsgruppe med en kilometer tilbage, og her udraderede han flere af de største sprintere og vandt etapen.

Og pludselig blev det tydeligt for van Aert, hvordan det er anderledes at vinde en etape ved Tour de France fremfor ved ethvert andet løb.

"Det er på alle parametre det største cykelløb i verden. Hvis du skaber et godt resultat, så er medierne efter dig, fra du kommer over målstregen, til du går i seng. Jeg kan huske, at jeg fik så mange beskeder og telefonopkald, at det føltes som om, hele verden kiggede på mig," fortæller han.

On his Tour debut in 2019, van Aert was part of the team time trial victory © Kristof Ramon

Men festen sluttede brat et par dage senere. Her crashede var Aert på tidskørslen på 13. etape. Belgieren ramte en skidt placeret barriere i et snævert sving og pådrog sig en dyb flænge i låret. Dette blodige uheld blev slutningen på 2019-sæsonen. Van Aert kunne ikke gå før efteråret, og der var spekulationer over, om det kunne blive enden på hans karriere. Heldigvis var han i stand til at komme sig fuldstændigt over skaden, og var tilbage igen sæsonen efter.

9 etapesejre på Touren allerede

Nu, flere år senere, har van Aert vundet ni individuelle etapesejre i Tour de France. En vanvittig præstation, når man tænker på, at han har vundet dem i forskelligt terræn, og at han ofte kører som hjælperytter for eksempelvis Jonas Vingegaard, der kører om det samlede klassement.

Jumbo-Visma er og skal efter egne ambitioner være det dominerende hold i sporten - ligesom Red Bull er det i Formel 1, - og derfor er de personlige resultater nødt til at være i balance med holdets, og hvert år, hvor van Aert har deltaget i Tour de France, er der en af hans holdkammerater, der er endt på podiet i Paris.

Green and yellow jerseys for van Aert's Jumbo-Visma team in the 2022 Tour © Kristof Ramon

Til spørgsmålet om, hvilken sejr han er gladest for, fremhæver van Aert to store resultater. Det første kom på 11. etape af Tour de France i 2021, hvor ruten gik over det berygtede bjerg Mont Ventoux to gange. For en fysisk stor rytter, der er mere kendt for sin power end for sine evner til at klatre opad, var det en enorm præstation.

Den oprindelige plan var som udgangspunkt bare at komme med dagens udbrud og så se, hvad der ville ske, men som etapen skred frem satte han sine konkurrenter til vægs en efter en, samtidig med at han holdt klassementrytterne på afstand.

"Det var en stor overraskelse for mig, at jeg kunne vinde etapen på den måde," indrømmer van Aert.

Det andet store resultat, belgieren vil fremhæve, kom sidste år på 4. etape. Her havde han allerede båret den gule førertrøje i to dage.

"At køre i den gule førertrøje var en af mine helt store drengedrømme, og så er det ikke er normalt, at den gule trøje kan angribe og køre fra feltet og i mål alene."

Men det var lige præcis, hvad det belgiske cykelmonster gjorde. Kort før toppen af en af de sidste stigninger gik van Aert i udbrud og trådte hårdere i pedalerne, end nogen af de andre ryttere i feltet kunne matche. Han kunne derfor køre alene i mål, og kort før stregen kunne man se ham fejre sin sejr med sin ikoniske jubelscene - armene ud til siden som vingerne på en fugl.

A truly iconic celebration as van Aert celebrates his solo Stage 4 win © Michael Steele/Getty Images

Sidste års Tour de France endte for van Aert med tre etapesejre, den grønne pointtrøje samt 'Le Prix de la combativité', som er titlen, der gives til den mest angrebsvillige rytter igennem hele Touren. Dog var den største sejr, at han sammen med resten af Jumbo-Visma vandt den gule trøje og dermed den samlede sejr til Jonas Vingegaard.

"Det er den slags bedrifter, der gør mig stolt. At opnå noget så specielt betyder mere for mig end at vinde forskellige løb tre eller fire gange. Jeg er mere interesseret i de uventede udfordringer," fortæller van Aert.

At opnå noget så specielt betyder mere for mig end at vinde forskellige løb tre eller fire gange

Mantraet: Mig, kør, fokus

Livet er sommetider kompliceret. Det gælder også for et multitalent og en verdensmester. Det har dette års forårsklassikere bevist meget tydeligt. Her har man for en sjælden gangs skyld kunne se Wout van Aert være udfordret - og samtidig også fået et blik for, hvordan han dealer med det.

For det er svært, nærmest umuligt, at holde et stabilt højt niveau igennem en hel karriere, et niveau som hele verden forventer, du leverer på. Og det gør det ikke lettere, at du konkurrerer mod verdens største talenter, der også bliver ved med at presse sig selv til det yderste i deres evige kamp for sejre og for at blive den bedste.

Allerede da van Aert var teenager, var han bevidst omkring sine begrænsninger, og søgte derfor professionel støtte hos mentaltræneren Rudy Heylen. Han kæmpede med det psykiske pres, der ligger på en, når man kører mesterskaber, og han forstod, at han havde brug for en guide og en mentor.

"Det føltes dengang som et endnu større pres at køre mesterskaber, end det gør for mig nu. En af de vigtigeste ting, Rudy lærte mig, var, at have fokus på de ting, man kan gøre noget ved, og at det er spild af energi at bekymre sig om vejret eller sine konkurrenter."

"Derfor begyndte jeg at bruge mantraet; 'Ik, fiets, focus' (mig, kør, fokus.) På den måde huskede jeg at holde fokus på mig selv i stedet for at tænke, at det var hårdt, at der stadig var fem runder tilbage, eller at jeg lige havde lavet en fejl," forklarer van Aert.

Dette mentale arbejde har hjalp den unge belgier, og det gjorde det muligt for ham, at vinde flere store løb, bearbejde løb, der ikke gik som forventet og forblive fokuseret på sine styrker og de ting, han kunne gøre noget ved - såsom hans taktiske forståelse og dedikation for at træne hårdt. Det blev ligefrem titlen på det memoir, han var med til at skrive om cykelcross tilbage i 2017 - 'Ik, Fiets, Focus'.

"Ja, det er nemt at sige... Men det er ikke nemt at gøre," indrømmer han.

In the thick of it during the 2023 Paris-Roubaix © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Kigger man nøgternt på van Aerts resultater i dette års forårskampagne, så må det næsten gå over i historien som det mest imponerende forår, der samtidig bliver omtalt som en skuffelse. I de fem løb, han har deltaget i, er han endt som henholdsvis 3'er, 1'er, 2'er, 4'er og med endnu en 3.-plads.

Han formåede ikke at vinde en eneste af de tre største klassikere (Milano Sanremo, Flandern Rundt og Paris Roubaix.) Selvom han var med i finalen ved alle tre, var det enten få sekunder eller små uheld, der holdt ham fra sejren - slået på målstregen af sit livs største rival, van der Poel, eller den nye generations supertalent, Tadej Pogačar. I disse tre ikoniske løb kørte van Aert, van der Poel og Pogačar på et helt andet niveau end alle andre.

"Det er meget specielt at køre finalerne med de samme ryttere hver gang," fortæller van Aert, og anerkender betydningen af den rivalisering, han er en del af. "Bare at være en del af den trio er kæmpestort, og både Mathieu (van der Poel,) og Tadej (Pogačar) er exceptionelle atleter."

Classics success against van der Poel and Pogcar at this season's E3 race © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Rivaliseringen mellem van Aert og van der Poel har været et højtelsket debatemne blandt fans og eksperter. Især efter en specifik episode, hvor de to sad i en sofa backstage, inden de skulle på podiet ved Milano Sanremo. Her var der en tydeligt akavet stemning mellem de to duellanter.

Efterfølgende har van Aert indrømmet, at han aldrig kommer til at anse sin største rival som sin ven. Og her to måneder senere - på træningslejren i Spanien under dette interview - overvejer han, om rivalisering og venskaber overhovedet kan eksistere i konkurrenceverdenen.

"Jeg synes, det er enormt vigtigt, at respektere alle, man konkurrerer imod, især sine største rivaler," fortæller van Aert. "Det er vigtigt, at man kan give hinanden hånden efter et løb og anerkende, at ens modstander også træner på 100% og også kører løb på 100% for at være med på så højt et niveau, men det er noget andet end et vendskab. Jeg tror, det er umuligt at kæmpe på samme måde mod en ven."

Rivals cannot be the best of friends, but the respect is always there © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Belgierens følelser omkring venskab og den dybere mening med konkurrence kom til udtryk to uger senere ved Gent-Wevelgem. Van Aert var tilsyneladende feltets stærkeste rytter på dagen, og omkring 50km-mærket gik han i udbrud med holdkammeraten, franskmanden Christophe Laporte. I forfærdeligt vejr formåede de to ryttere, at holde resten af feltet på afstand, og ved målstregen lod van Aert sin ven køre først over stregen. Det blev efterfølgende kritiseret af flere belgiske cykelikoner, der mente, at ægte vindere ikke burde give den form for gaver.

Men van Aert kunne ikke være mere ligeglad med, om han kommer til at slutte sin karriere med en enkelt sejr (han vand løbet i 2012) eller fem.

"Jeg føler, at det var en sejr, vi vandt sammen, og jeg var egentlig lidt overrasket over, at der var så meget snak om det efterfølgende," fortæller han. "Christophe og jeg er gode venner, så det ville ikke føles rigtigt at kæmpe mod hinanden om titlen."

"Jeg tror, sejren betød mere for Christophe, end den ville have gjort for mig, og det var fantastiks at dominere hele løbet med en holdkammerat og så slutte af med at køre sammen i mål foran 50.000 tilskuere. Jeg fortryder det på ingen måde, og det vil altid være en meget speciel dag for mig."

Den største nedtur kom i foråret ved den sidste store klassiker, Paris Roubaix. Her viste van Aert flere signaler på, at han var den stærkeste rytter, men en sen punktering resulterede i, at ærkerivalen, van der Poel, kunne køre alene i mål uden modstand.

Gifting the win to his team-mate at Gent-Wevelgem © Kristof Ramon

Den episode var "lidt af en skuffelse" indrømmer van Aert. Det er hårdt at være under sort pres udefra, og så tabe så stort og ikonisk et løb på grund af en mekanisk fejl. Men en uge senere, efter at have huske på sit mantra om at gøre noget ved det, man kan gøre noget ved, og glemme alt andet, så han tingene anderledes.

"Nu er jeg bare stolt over, hvad jeg opnåede," forklarer van Aert. "Det er vigtigt, at man som atlet forstår, at tingene ikke altid går, præcis som man gerne vil have det. Men i forhold til de ting, jeg selv kunne kontrollere, gav jeg mig 100%."

Efterfølgende valgte han - i stedet for at tage på stranden og slappe af - at tage på et tre-dags bike trip med nogle af sine venner fra Flandern til Champagne for at holde sig i form, uden at skulle tænke over data, og hvor mange watt, han skulle træde.

Mod slutningen af interviewet holder van Aert en mindre pause og fortæller så, hvilket omdømme han håber at kunne efterlade, når karrieren er forbi:

"Der er selvfølgelig stadig store løb, jeg kan nå at kæmpe med om," fortæller han, men understreger samtidig, at det ikke er målet for ham at få så lang liste af sejre, som overhovedet muligt; han vil hellere køre med klasse og med hjertet.

"Jeg elsker virkelig at udfordre mig selv, og det er en endnu bedre følelse, når du opnår noget, som alle andre troede var umuligt. Jeg vil gerne huskes som en, der forsøgte at opnå noget særligt."