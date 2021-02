En forestående ottendedelsfinale mod selveste Liverpool er ikke en hvilken som helst kamp. Men vejen dertil har for RB Leipzig været med imponerende resultater.

Ifølge Yussuf Poulsen er der flere elementer, der spiller ind, når det kommer til at forklare RB Leipzigs succes, som forhåbentlig kan kulminere i endnu en god CL-præstation i opgørene mod Liverpool.

Vi er flere, som har været i klubben i mange år efterhånden. Vi er tætte som hold, og vi kender hinanden og komplimenterer hinanden rigtigt godt. Og samtidig har vi fået en fantastisk træner. Yussuf Poulsen

Yussuf Poulsen © RB Leipzig

Sammenholdet og træneren kombineret med en længerevarende udvikling for holdet er, ifølge Danmarks højre kant, blandt grundene til, at RB Leipzig tidligere var et godt Bundesliga-hold, der kunne snuse lidt til Champions League i ny og næ, til nu at kunne slå flere af de største hold i Europa.

Klubber som Paris St. Germain og Manchester United har fået ørene i maskinen i indeværende Champions League-sæson - og nu står de engelske mestre fra Liverpool så for skud. Og selvom Liverpool ikke har set nær så prangende ud i indeværende sæson, bliver det næppe en walk over for Bundesliga-topholdet.

Yussuf Poulsen sætter flere ord på holdets succes: "Vi har samtidig en klub, der hele tiden formår at hente nye, unge spillere til med stort potentiale for at blive til noget rigtigt stort - spillere, der gang på gang viser sig klar til at træde op på næste niveau".

Offensivspilleren er meget ydmyg, når det kommer til at tale om de store kampe. Han ved, at de fleste spillere på topniveau kun får lov at opleve et fåtal af dem, og han husker tilbage på sidste sæson, hvor han løb på banen med anførerbindet i både en CL kvart- og semifinale, som en kæmpe oplevelse.

Yussuf Poulsen © GEPA pictures/ Roger Petzsche

Det er nogle af de kampe, man altid vil huske. Og det er nogle af de kampe, man ikke får ret mange af. Yussuf Poulsen

Med sine 7,5 års erfaring i RB Leipzig ved Yussuf, at han har et stort ansvar i forhold til nye spillere i truppen, hvor han ovenikøbet er en af de ældste. Han ved derfor godt, at hans rolle i både klubben og truppen er rigtig stor.

Danskeren er fuldt ud bevidst om, at CL-braget mod de engelske mestre bliver en stor mundfuld over samtlige 180 minutter, men holdet tror fuldt og fast på, at de kan lave et resultat og spille sig videre. Et resultat der virker mere sandsynligt, hvis man tager Liverpools seneste form in mente.