Cyrkl : la plateforme de recyclage qui redonne vie aux déchets

Nous produisons tous des déchets , et ce même si nous sommes conscients de notre impact sur l'environnement. Désormais, il est évident qu'il est plus que nécéssaire de réfléchir aux façons de réduire notre production de déchets, mais il est tout aussi important de réfléchir à la manière dont nous traitons les déchets que nous avons déjà créés.

Cyrkl est un marché numérique de déchets qui met en relation les entreprises qui produisent des déchets, avec celles qui peuvent les acheter et les utiliser à bon escient en les transformant en nouveaux produits. Il s'agit d'ailleurs du plus grand portail de ce type en Europe centrale.

Cyrkl part du principe que jusqu'à 90 % des déchets sont produits dans un cadre commercial. C'est donc sur les entreprises que le projet se concentre principalement. La plateforme collecte les déchets des entreprises et les transporte là où ils sont utilisés de manière beaucoup plus écologique, ce qui permet d'éviter les décharges et de polluer davantage la planète. Presque tous les types de déchets sont acceptés, des plastiques, des métaux, ou bien encore des textiles, ce qui offre de grandes possibilités dans la manière dont les entreprises et les fabricants traitent leurs déchets à grande échelle.

"Recycler un kilo d'aluminium représente une économie de 11 kg de dioxyde de carbone. C'est pourquoi il est vraiment important de recycler toutes ces canettes que nous jetons et les autres matériaux en aluminium", poursuit celui qui a créé la plateforme il y a deux ans, à cause de la grande colère qu'il ressentait face à la manière dont les matériaux sont traités.

