The Mountain Why : 3 montagnes, 5 semaines et 2 riders d'exception...

C'était à la fin du printemps 2020 que les skieurs professionnels et amis de longue date Michelle Parker et Cody Townsend ont commencé à rêver d'une expédition. Townsend était au milieu d'un projet pluriannuel appelé The Fifty, pour essayer de skier toutes les pistes du livre « 50 Classic Ski Descents of North America ». Il parlait à Parker de son idée d'un voyage à vélo pour partir de leur ville natale commune de Tahoe City, en Californie, vers le nord-ouest du Pacifique pour skier quelques-unes des pistes du livre, une fois les restrictions de voyage levées. Avant de pouvoir terminer sa phrase, Parker lui a demandé : « Je peux venir avec toi ? »

Ainsi, tous deux, accompagnés du cinéaste Bjarne Salén , qui conduisait sa camionnette et transportait les vivres, se sont mis en route pour un voyage de cinq semaines et demie, couvrant 1662 km et 14260 m de dénivelé sur leurs vélos, en plus de 6100m de dénivelé sur les skis. Ils ont grimpé et skié avec succès trois itinéraires emblématiques : le Newton Clark Headwall sur le mont Hood de 3.429 m dans l’Oregon, à Washington, le Führer Finger sur le mont Rainier de 4.392 m et le pic Eldorado de 2.703 m dans les North Cascades. Leurs efforts sont documentés dans le nouveau court métrage, The Mountain Why.

Nous avons parlé à Parker du remorquage d'une remorque de 45 kg, du voyage pendant une pandémie et de la beauté des crackers au fromage.

Parker et Townsend ont roulé 110km par jour © Bjarne Salén

Tu es une cycliste sur route normalement, non ? Alors, à quel point le vélo a-t-il été difficile lors de ce voyage ?

Je fais du vélo de route assez souvent. J'avais acheté un vélo d'entraînement lorsque Covid a frappé, parce que je savais que j'avais besoin d'une sorte de « roue de hamster » pour moi-même. Donc, je me sentais décemment en forme quand nous sommes partis. Nous roulions tous les deux sur des vélos de gravier, mais nous devions trouver comment transporter toutes nos affaires - matériel de camping, équipement de ski de randonnée, nourriture et eau pour la journée. J'ai fini par appeler la vététiste Rebecca Rusch, et je lui ai dit : « J'ai besoin de ton aide. » Elle m'a donné toutes les infos, de la remorque à la société de sacs. Je pense que nos remorques pesaient environ 45 kg.

À quoi ressemblait ce premier jour de remorquage de tout ce poids ?

Il a fallu un certain temps pour s'habituer à la configuration du vélo. C'était vraiment cahoteux. Le premier jour, nous nous sommes retrouvés sur des chemins de terre raides et cahoteux. Je pensais qu’il n’y avait aucun moyen que nous puissions le faire. Au début, Cody avait pensé que nous roulerions entre 80 et 100 milles par jour (128 à 257 km). J'étais un peu plus réaliste. Pour moi, 60 milles serait génial. Nous avons fini par parcourir en moyenne environ 112 km par jour.

Sur l'Eldorado Peak des North Cascades © Bjarne Salén

Cela a dû faire du bien de finalement monter sur vos skis après tous ces kilomètres.

Je n’ai pas vraiment skié au début du Covid, donc ce premier jour sur mes ski sur le mont Hood, ça faisait tellement du bien. Nous sommes montés, avons campé au pied de Mt Hood Meadows, nous nous sommes réveillés tôt et sommes montés au sommet. Je me souviens si bien de ces premières descentes. Nous étions à nouveau au pied de la piste à huit ou neuf heures du matin, alors nous remontions nos vélos et avons continué à rouler.

On dirait qu'il n'y avait beaucoup de temps d'arrêt.

J’avais imaginé qu’on allait s’arrêter au bord d'une rivière pour laver nos vêtements ou prendre une collation, mais tout à coup, nous ne nous arrêtions plus. Il n'y avait pas de repos. C'était cool de voir à quel point mon corps s'adaptait. Je suis entrée dans le flow. En même temps, tu as toujours faim. Tu as toujours soif. Tu es toujours fatigué.

Un repos bien mérité © Bjarne Salén

J'espère qu’au moins vous aviez de bonnes collations.

Cody suis un régime sans gluten et Bjarne est végétalien et sans gluten. De temps en temps, je glissais une collation dans la camionnette que je pouvais manger tout seul, comme des crackers au fromage.

Comment avez-vous réussi ce voyage pendant une pandémie, alors que la plupart des gens étaient confinés chez eux ?

Nous n’avons rencontré personne. Nous avons campé. Nous voulions garder cette expérience très pure et porter notre équipement, ce que nous avons fait, mais nous avons demandé à Bjarne de porter notre nourriture, nous ne devions pas nous arrêter fréquemment pour nous approvisionner. En montagne, je me sentais vraiment confiant et à l'aise avec nos prises de décision. C’est l’une des belles choses d’avoir de bons partenaires en montagne. Cody est l'un de mes meilleurs partenaires de ski et notre communication est solide.

Camping sur le Mont Rainier © Bjarne Salén

Vous étiez également sur la route au début de l'été pendant les manifestations. As-tu remarqué quelque chose pendant votre voyage ?

Nous avons passé 10 heures à vélo chaque jour, à écouter des podcasts et nous avions ces conversations intenses sur tout ce qui se passait. Pendant une période de pluie, je suis allée à Portland et j'ai pu participer à une marche. Je voulais revenir sur ce moment dans le temps et savoir que je faisais partie de ce que je considère comme le bon côté de ce mouvement. Nous nous sommes retrouvés à Seattle le lendemain du ski au Mont Rainier et nous sommes allés intentionnellement dans la zone autonome de Capitol Hill. Cody et Bjarne n’avaient pas connu ce côté du soulèvement. Nous avons ressenti cette énergie. L'ambiance du voyage a été modifiée à partir de ce moment-là. Politiquement et en naviguant dans la pandémie, cette expérience est devenu beaucoup plus profonde que nous ne l'avions prévu.

Cody et Michelle, potes avant tout © Bjarne Salén

Comment l'atmosphère politique a-t-elle affecté la façon dont tu te sentais ?

Cela a changé toute ma réalité. Je me souviens d'un confessionnal vidéo alors que nous roulions sur la plus belle route fermée aux voitures. J'écoutais ces podcasts. Je me souviens avoir pensé que c'était un voyage vraiment cool. Nous le faisons à force humaine et je suis vraiment fière de cet effort. Mais ensuite, tout à coup, on a eu l'impression que cela n'avait pas d'importance. C'était une chose tellement privilégiée à faire. Cela a renversé toute ma réalité. Quand je traite des trucs comme ça, je sais ce que je dois faire : partir dans la nature et marcher dans les montagnes. J'étais capable de le faire, en roulant des kilomètres et des kilomètres, mais c'était une façon vraiment unique d’assimiler toutes ces choses. Ce fut un privilège de pouvoir consacrer autant de temps et d'énergie à l'apprentissage.

À l'assaut du Mont Hood. © Bjarne Salén

Explique-nous le titre du film, The Mountain Why ?