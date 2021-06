Plaanid seiklust läbi Eesti? Need 10 asja peaks sul kindlasti kaasas olema

ja

pikka veenmist ei vajanud. Kui ühes lauses on Eesti suvi, lahedad kaaslased ja vinged seiklused, on "jah" sõna kiire tulema. Selleks, et Sinu pakkimine oleks lihtsam ja olulised asjad maha ei jääks, palusime neil oma koti lahti laotada ja valida sealt 10 kõige olulisemat asja.