6 nippi CS:GO mängijatelt, kuidas Red Bull Flickil edukas olla

Detsembris alustab Eestis uus CS:GO turniir Red Bull Flick: Hold the Flag. On Sul võiduks vajalikud oskused ja taip? Kui jah, siis pane end kirja!

Detsembris alustab Eestis uus CS:GO turniir Red Bull Flick: Hold the Flag. On Sul võiduks vajalikud oskused ja taip? Kui jah, siis pane end kirja!

Selle turniiri teeb ainulaadseks uus Hold the Flag mängurežiim. Red Bull Flick 2020 veebikvalifikatsioonide läbi on samal mänguväljal võistelnud nii professionaalid kui ka amatöörid. Seetõttu võib oodata spetsiaalselt turniiri jaoks kohandatud kaartidel dünaamilist mängimist.

Selle turniiri teeb ainulaadseks uus Hold the Flag mängurežiim. Red Bull Flick 2020 veebikvalifikatsioonide läbi on samal mänguväljal võistelnud nii professionaalid kui ka amatöörid. Seetõttu võib oodata spetsiaalselt turniiri jaoks kohandatud kaartidel dünaamilist mängimist.

Selle turniiri teeb ainulaadseks uus Hold the Flag mängurežiim. Red Bull Flick 2020 veebikvalifikatsioonide läbi on samal mänguväljal võistelnud nii professionaalid kui ka amatöörid. Seetõttu võib oodata spetsiaalselt turniiri jaoks kohandatud kaartidel dünaamilist mängimist.

Palusime Omaanis võitjaks tulnud duol F1REPOWER jagada oma kogemusi ja soovitusi. Siin on võitjate näpunäited Red Bull Flickis edu saavutamiseks.

Palusime Omaanis võitjaks tulnud duol F1REPOWER jagada oma kogemusi ja soovitusi. Siin on võitjate näpunäited Red Bull Flickis edu saavutamiseks.

Palusime Omaanis võitjaks tulnud duol F1REPOWER jagada oma kogemusi ja soovitusi. Siin on võitjate näpunäited Red Bull Flickis edu saavutamiseks.

1. Ettevalmistus

Ettevalmistus annab enesekindluse, mis on kõige olulisem. Selle turniiri eel mängisime üksteise vastu, et kaartidega tuttavam olla. Mõnikord võtsime sõbrad kampa ja mängisime lihtsalt lõbu pärast. Eelnev harjutamine tasub kindlasti ära. Tänu

2. Fookus

3. Mine vooluga kaasa

See formaat ei nõua strateegiaid, seega pead lihtsalt minema vooluga kaasa ja mängima kaardi ümber ning veenduma, et kaitsed ka oma meeskonnakaaslast.

See formaat ei nõua strateegiaid, seega pead lihtsalt minema vooluga kaasa ja mängima kaardi ümber ning veenduma, et kaitsed ka oma meeskonnakaaslast.

See formaat ei nõua strateegiaid, seega pead lihtsalt minema vooluga kaasa ja mängima kaardi ümber ning veenduma, et kaitsed ka oma meeskonnakaaslast.

4. Enesekindlus