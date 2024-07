Mais toimus Red Bull Can You Make It? 2024 seiklus, kus ligi 300 meeskonda üle maailma reisisid Euroopas ja pidid jõudma Berliini. Kogu teekonna jooksul pidid tiimid raha asemel valuutana kasutama Red Bulli purke. Eestit esindas tiim tegimegi , kuhu kuuluvad Kevin, Joosep ja Tomi-Andre.