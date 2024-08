Kui rääkida driftimisest ja innovatsioonist, ei saa mööda vaadata Abdo Feghali nimest. Liibanoni rallisõitja ja Guinnessi maailmarekordi omanik on tuntud oma kirgliku suhtumise poolest autosporti. 2008. aastal lõi ta koos Red Bulliga uue ja ainulaadse drifti ürituse - Red Bull Car Park Drift .

Abdo Feghali © Marcin Kin Red Bull Car Park Drift 2022, Pärnu, Estonia © Red Bull Eesti

Red Bull Car Park Drift on põnev motosporti üritus, mis mis paneb sõitjad proovile nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Juhid manööverdavad autodega läbi mitmesuguste väljakutset pakkuvate takistuste ja teravate kurvide täpsuse, kiiruse ja stiiliga.

Idee sündis vajadusest luua odavam, ligipääsetavam ja pealtvaatajatele sobivam motospordi üritus. Abdo mõistis väljakutseid, millega fännid tavapärastes ralli etappides silmitsi seisavad. "Me tahtsime luua taskukohase motospordi ürituse, mida on mugav jälgida ning mis tooks uusi talente esile ja annaks võimaluse isegi amatööridele," meenutab Feghali. See visioon sai teoks 2008. aastal Liibanonis kui sündis Red Bull Car Park Drift.

Innovatiivne lähenemine, sealhulgas uued takistused ja hindamissüsteemid, on hoidnud võistlust värskena ja kaasahaaravana nii osalejatele kui ka fännidele. Red Bull Car Park Drifti edu on olnud eriti märgatav Lähis-Idas, kus paljud sõitjad on saanud amatööridest professionaalideks ja võistlevad nüüdseks rahvusvaheliselt.

Red Bull Car Park Drift erineb teistest driftivõistlustest, keskendudes ühe auto driftimisele. Erinevalt tandemdriftist, mis nõuab suuri investeeringuid autode võimsuse ja veojõu tagamiseks, rõhutab Red Bull Car Park Drift sõitjate oskust navigeerida takistuste vahel. Osalejad peavad driftima läbi raja, mis on täidetud erinevate väljakutsetega, teenides punkte täpsuse ja soorituse alusel. See formaat tagab unikaalse ja kaasahaarava elamuse fännidele ja pealtvaatajatele. Ürituse formaat võimaldab kõigil tegevust lähedalt jälgida, pakkudes selget vaadet igale driftile ja takistusele.

Red Bull Car Park Drift 2022, Pärnu, Estonia © Red Bull Eesti Red Bull Car Park Drift 2022, Pärnu, Estonia © Red Bull Eesti

Red Bull Car Park Drift 2024 Eesti võistlus

“Selle aasta Red Bull Car Park Drift üritusel Eestis võivad osalejad oodata põnevat ja väljakutsuvat võistlust. Uute takistuste ja keerulisema rajakujundusega pannakse sõitjad kindlasti proovile.” ütleb Abdo. Üritus lubab suurepärast oskuste, suitsu ja mootorimüra etendust, pakkudes unustamatut elamust kõigile pealtvaatajatele.

Üritus toimub 17.-18. august - Unibet Arena parklas . Võistlusel osaleb 40 driftijat ning seekord on sündmus jaotatud kahele päevale. Laupäeval, 17. augustil toimuvad kvalifikatsioonid ning pühapäev, 18. august on finaalidepäev, kuhu pääsevad 16 parimat sõitjat.

Ürituse ülesehitus on pealtvaatajale meeletult mugav, see on nagu mänguväljak, kus sa saad istuda ühes kohas ja näha kogu põnevust enda silme all. Abdo Feghali

Rohkem Red Bull Car Park Driftist:

Red Bull Car Park Drift kasutab kolme professionaalset kohtunikku, kes hindavad drifti sooritust erinevate aspektide põhjal. Üks kohtunik keskendub driftimise oskustele, sealhulgas auto voolavusele, nurkadele, käitlemisele ja kiirusele.

Teised kaks kohtunikku hindavad, kuidas sõitjad navigeerivad raja takistuste vahel. Rada on kujundatud nii, et see testib sõitjate täpsust ja kohanemisvõimet, tagades õiglase ja põneva võistluse.

Üritus pakub unikaalset ja kaasahaaravat elamust fännidele ja pealtvaatajatele. Ürituse formaat võimaldab kõigil tegevust lähedalt jälgida, pakkudes selget vaadet igale driftile ja takistusele. Atmosfäär on elektriline, fännid ergutavad ja osalevad võistluses aktiivselt. Ürituse ligipääsetavus tähendab ka seda, et igaüks, kellel on kirg driftimise vastu, saab osaleda, muutes selle tõeliselt kaasavaks motospordi kogemuseks.

Red Bull Car Park Drift 2022, Pärnu, Estonia © Red Bull Eesti Red Bull Car Park Drift 2022, Pärnu, Estonia © Red Bull Eesti

Abdo Feghali kirgliku juhtimise all on üritus kasvanud kohalikust võistlusest Liibanonis ülemaailmseks fenomeniks. Selle aasta üritus Eestis lubab veelgi rohkem põnevust ja unustamatuid hetki, näidates parimat, mida driftimisel pakkuda on. Oled sa osaleja või pealtvaataja, Red Bull Car Park Drift on üritus, mida ei saa vahele jätta.

Vaata rohkem ürituse ja võistlejate kohta siit .