E-sport: Kevin Tarn tegi hobist elukutse

oma vanema venna arvutis juba siis, kui ta oli umbes neljane ja ajapikku hakkas talle see kõige muu kõrvalt aina rohkem meeldima. Põhikoolis mängis ta koolikaaslastega Counter-Strike 1.6-te, mis on CS:GO eelkäija. See tähendab, et läbi erinevate versioonide on Kevin Counter-Strike’iga kokku puutunud juba ligi 16 aastat. Professionaalse karjääri poole püüdlemine sai eesmärgiks 2015. aastal, kui ta hakkas mängu tõsisemalt võtma ja oli näha potentsiaali ning samas ka tahtejõudu pääseda tippu. Juba aasta hiljem oligi Kevin rahvusvahelise tiimi liige ning sealt pürgib ta ainult edasi.

Arvutimängude mängimist alustas Kevin Tarn oma vanema venna arvutis juba siis, kui ta oli umbes neljane ja ajapikku hakkas talle see kõige muu kõrvalt aina rohkem meeldima. Põhikoolis mängis ta koolikaaslastega Counter-Strike 1.6-te, mis on CS:GO eelkäija. See tähendab, et läbi erinevate versioonide on Kevin Counter-Strike’iga kokku puutunud juba ligi 16 aastat. Professionaalse karjääri poole püüdlemine sai eesmärgiks 2015. aastal, kui ta hakkas mängu tõsisemalt võtma ja oli näha potentsiaali ning samas ka tahtejõudu pääseda tippu. Juba aasta hiljem oligi Kevin rahvusvahelise tiimi liige ning sealt pürgib ta ainult edasi.

Arvutimängude mängimist alustas Kevin Tarn oma vanema venna arvutis juba siis, kui ta oli umbes neljane ja ajapikku hakkas talle see kõige muu kõrvalt aina rohkem meeldima. Põhikoolis mängis ta koolikaaslastega Counter-Strike 1.6-te, mis on CS:GO eelkäija. See tähendab, et läbi erinevate versioonide on Kevin Counter-Strike’iga kokku puutunud juba ligi 16 aastat. Professionaalse karjääri poole püüdlemine sai eesmärgiks 2015. aastal, kui ta hakkas mängu tõsisemalt võtma ja oli näha potentsiaali ning samas ka tahtejõudu pääseda tippu. Juba aasta hiljem oligi Kevin rahvusvahelise tiimi liige ning sealt pürgib ta ainult edasi.