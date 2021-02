Simple Sessioni dokk jõuab esimese Eesti filmina Red Bull TVsse

Dokumentaalfilm "Elu on vaid üks sõit" võtab kolme asjaosalise kaudu kokku Simple Sessioni 20-aastase ajaloo. Reed Stark on mainekas BMX-trikirattur Ameerika Ühendriikidest, Euroopa rulatajate paremikku kuuluva Madars Apse karjäär sai alguse just Simple Sessionil ja Risto Kalmre on üks nendest, tänu kellele sellise mastaabiga rahvusvaheline suursündmus sai alguse just Eestis.