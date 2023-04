Jaan Roose püstitas Aafrika pikima slackline peal kõndimise rekordi

Kujuta ette, kuidas on kõndida köiel, mis on nii paks kui sinu nimetissõrm, on kuue jalgpalliväljaku pikkune ja asub kõrgemal kui Oleviste kiriku tipp. Ja teha seda kõike ilma kukkumiseta. Sa ei pea seda enam ette kujutama, sest

Selle projekti jaoks oli oluline asukoha valik. Samburu piirkonnna südames asuvad kaks Nkadorru Murto nimelist kaljumoodustist. Need on tuntud ka kui kass ja hiire nime all visuaalse sarnasuse tõttu.

Selle projekti jaoks oli oluline asukoha valik. Samburu piirkonnna südames asuvad kaks Nkadorru Murto nimelist kaljumoodustist. Need on tuntud ka kui kass ja hiire nime all visuaalse sarnasuse tõttu.

Selle projekti jaoks oli oluline asukoha valik. Samburu piirkonnna südames asuvad kaks Nkadorru Murto nimelist kaljumoodustist. Need on tuntud ka kui kass ja hiire nime all visuaalse sarnasuse tõttu.